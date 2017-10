Intel Core i7-8700K podkręcony do 7,405 GHz

Pierwsze recenzje procesorów Intel Core i7-8700K pokazały, że produkty te mogą pod względem wydajności konkurować z AMD. Odblokowane sześciordzeniowce obsługują dwanaście wątków. Obecnie pokazano, że model ten może zostać podkręcony nawet do 7,405 GHz, dzięki chłodzeniu azotem.



Taki wynik uzyskał Kovan Yang, który jest liderem w podkręcaniu procesora Core i7-8700K. Jego wynik jest szóstym na świecie pod względem zegarów CPU, gdzie ostatnio sama seria Intel Core mocno osłabła. Core i7-8700K był podkręcany na platformie wyposażonej w płytę główną MSI Z370 Godlike Gaming oraz kartę graficzną GeForce 8400GS. Mnożnik procesora ustawiono na x73, a zegar bazowy na 101 MHz. W trakcie podkręcania wykorzystano wszystkie rdzenie procesora, a Hyperthreading został włączony. To oznacza, że nie szukano tutaj maksymalnego zegara na jednym rdzeniu.



Wszystko wskazuje na to, że procesory Coffee Lake-S będą idealne dla zwolenników OC. Firma Asus oferuje nawet w niektórych swoich płytach głównych Z370 specjalny tryb do podkręcania procesora do minimum 5 GHz.