Intel Core i7-8670 - nowy procesor w bazie GFXBench

Wszystko wskazuje na to, że firma Intel poszerzy swoją ofertę procesorów o nowy model Coffee Lake, a dokładniej Core i7-8670. Właśnie ta jednostka pojawiła się w bazie programu GFXBench.



Największą ciekawość budzi sama nazwa tego układu, bowiem do tej pory Intel umieszczał swoje Core i7 MSDT jako x7xx, a tutaj mamy oznaczenie x6xx, czyli takie jak otrzymywały modele Core i5. To bardzo zastanawiające, dlaczego akaurat ten model jest wyjątkiem od reguły. Dowiedzieliśmy się, że jednostka ta będzie miała sześć rdzeni, dwanaście wątków i taktowanie 3,1 GHz. Poza tym otrzyma zaintegrowany układ UHD Graphics 630 i prawdopodobnie 12 MB pamięci poziomu trzeciego. Z drugiej strony może być i 9 MB, jak w przypadkuukładó Core i5. Taktowanie bazowe tego modelu jest zaledwie o 100 MHz niższe niż Core i7-8700.



Czyżby Intel chciał uzupełnić lukę pomiędzy Core i5-8600K, a Core i7-8700? Wszystko na to wskazuje.