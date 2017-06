Intel Core i7-7740K podkręcony do 7,5 GHz

Świetny wynik uzyskało pięciu znanych overclockerów o nickach: HiCookie, Sofos, Dinos22, Youngpro i SniperOZ. To oni właśnie podkręcili układ Core i7-7740K do 7,5 GHz. Uzyskali oni to poprzez ustawienie mnożnika na 75 i prędkości czyny na 100 MHz. Do tego wykorzystali jeszcze bardzo zaawansowaną platformę.



Core i7-7740K był zamontowany na płycie głównej Gigabyte X299-SOC Champion, a do tego platforma składała się z 16 GB pamięci RAM Corsair Vengeance LPX 4333 MHz i zasilacza Corsair AX 1500i. Chłodzenie było oparte na ciekłym helu, który zamrożono do temperatury 250 stopni Celsjusza. Dodatkowo wykonano także inne testy z tym samym procesorem, ale o niższym taktowaniu i pamięciami RAM G. Skill Trident-Z 3600C17 i grafiką Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G. Ta konfiguracja dała nowe rekordy w benchmarkach: 3DMark03, 3DMark06 oraz Aquamark.



Jak widzicie procesory Intela cały czas mają doskonałe możliwości podkręcania.