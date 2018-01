Intel Core i3-8300 i Core i5-8500

W sklepach internetowych pojawiają się powoli oferty nowych procesorów Intela z serii Coffee Lake-S. To pozwoliło nam poznać wstępne ceny nowych układów, a także daty ich premiery. Niebawem powinna mieć miejsce oficjalna zapowiedź.



Lista nowych chipów jest imponująca. Dostępnych będziemy mieli kilka modeli z serii Core, bowiem do dostępnych już i5 dołączą i5-8500 i i5-8600, które mają się różnić przede wszystkim zegarem bazowym (3,0 GHz i 3,1 GHz), a także ceną. Ten pierwszy ma kosztować 290 dolarów australijskich, a ten drugi 329 dolarów australijskich.



Następnie widzimy model czterordzeniowy i czterowątkowy, czyli Core i3-8300 za 211 dolarów australijskich. Do tego zobaczymy jeszcze trzy nowe modele procesorów Pentium i dwa Celerony. Wiemy już, że premiera procesorów Core i5 będzie miała miejsce 14 lutego. Niestety nie podano czy także reszta chipów w ten sam dzień zadebiutuje na rynku.