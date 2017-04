Intel Coffee Lake - nowa platforma

Firma Intel już niebawem powinna zaprezentować dwie nowe platformy procesorowe. Pierwszą z nich będzie HEDT z układem Intel X299. Drugą ma być platforma z procesorami Coffee Lake i układami z serii 300.



Właśnie w przypadku tej drugiej platformy konsumenckiej najbardziej zaawansowanym chipsetem ma być Intel X370 Express. Zauważmy, że model tego układu byłby taki sam, jak w obecnej platformie konkurencyjnego AMD AM4, gdzie przewidziano chipset AMD X370. Nowe płyty główne będą wyposażone w układ logiki Intel serii 300 i podstawkę LGA1151. Do niedawna mówiło się, że wśród procesorów Coffee Lake pojawią się modele z oznaczeniem "-S", które będą miały fizycznie sześć rdzeni i dwanaście wątków. Mogą to być pierwsze tego typu konstrukcje Intela przeznaczone na rynek konsumencki.



Wśród nowych chipsetów serii 300 znajdziemy modele, które zapewnią natywną obsługę nawet do sześciu portów USB 3.1 drugiej generacji. Poza tym mają one oferować także kontroler gigabitowych sieci WiFi. Prawdopodobnie Coffee Lake pojawią się w drugiej połowie bieżącego roku.