Intel 760p - nowe dyski SSD w sklepach

Firma Intel wprowadzi na rynek nowe nośniki SSD oparte na układach TLC 3D NAND. Właśnie rozpoczęto ich dostawy. Są to konsumenckie dyski z NVMe serii 760p, które mają być wydajne i dosyć tanie.



Intel 760p wykorzystują układy 3D NAND, które są bardziej zaawansowane niż u konkurencji, bowiem oferują o 20% większą pojemność i większą gęstość w GB na wafel krzemowy, co zapewnia niższe koszty produkcji, a tym samym niższą cenę w sklepach. Według pierwszych testów wynika, że dyski Intel 760p są nawet dwukrotnie szybsze od tych z serii 600p, pobierają dwa razy mniej energii i mają wydajność nośników NVMe przy cenach podobnych do wersji SATA.



Intel 760p będą dostępne jako moduły M.2 i mają zapewnić pojemność 128, 256, 512 GB, 1 i 2 TB. Ich maksymalna prędkość przy odczycie sekwencyjnym wynosi 3230 MB/s, a przy zapisie 1625 MB/s. Losowy odczyt wynosi do 340 tysięcy IOPS, a przy zapisie do 275 tysięcy. W trakcie pracy pobór mocy wynosi 50 mW, a podczas spoczynku 25 mW. Według producenta żywotność wynosi 72 TBW na każde 128 GB.



Intel 760p objęte są 5-letnią gwarancją producenta. Obecnie ceny modeli 128, 256 i 512 GB wynoszą 74, 109 i 199 dolarów.