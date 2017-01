Firma Garmin do swojej oferty urządzeń outdoorowych wprowadziła komunikatory satelitarne – inReach SE+ oraz inReach Explorer+. Są to pierwsze urządzenia wyposażone w technologię komunikacji satelitarnej inReach. Zarówno inReach SE+, jak i inReach Explorer+ zapewniają 100% globalny zasięg sieci satelitarnej Iridium® i umożliwiają dwustronną komunikację tekstową oraz wysyłanie komunikatu SOS z dowolnego miejsca na świecie. Oba modele posiadają wbudowany GPS umożliwiający śledzenie pozycji oraz podstawową nawigację, a inReach Explorer+ oferuje dodatkowo fabrycznie wgrane mapy topograficzne Garmin TOPO1, kompas i wysokościomierz barometryczny.

Zarówno podczas wypraw w odludne tereny, jak i w czasie zagranicznych eskapad urządzenie inReach zapewnia łączność, udostępnianie pozycji, nawigację oraz najważniejsze funkcje SOS wszystkim, którzy lubią uciec od zgiełku — na lądzie, na wodzie i w przestworzach, dbając przy tym o spokój ducha najbliższych.

„Komunikacja satelitarna to funkcja, której oczekiwali użytkownicy urządzeń Garmin, dlatego z dumą prezentujemy linię inReach” – mówi Jakub Szałamacha, Marketing Manager, Garmin Polska – „inReach SE+ i Explorer+ oferują ogromną funkcjonalność dla wszystkich, którzy chcą odkrywać odległe zakątki świata i pozostawać w kontakcie, zapewniając przy tym poczucie bezpieczeństwa również dla najbliższych.”

Pełna łączność zawsze i wszędzie

Dzięki w pełni globalnemu zasięgowi sieci satelitarnej Iridium urządzenia inReach SE+ i inReach Explorer+ mogą odbierać i wysyłać wiadomości SMS na każdy numer komórkowy, adres e-mail lub do innego urządzenia inReach. Komunikatory inReach zapewniają łączność z dowolnego miejsca i o każdej porze — bez obszarów o pogorszonym zasięgu czy miejsc całkowicie go pozbawionych. Oba urządzenia wyposażono w interaktywną funkcję SOS pozwalającą skontaktować się z GEOS — całodobowym centrum poszukiwawczo-ratunkowym, odbierać potwierdzenia dostarczenia, uzyskiwać profesjonalne porady oraz mieć pewność, że pomoc jest w drodze. Użytkownik może ustawić także specjalny kontakt alarmowy, który zostanie poinformowany w przypadku użycia funkcji SOS. Kolorowy, jasny, trans-reflektywny ekran TFT, jest przystosowany do użytku w warunkach wyprawowych, a prosty interfejs i zabezpieczony przycisk SOS sprawiają, że komunikacja w sytuacji alarmowej jest łatwa i intuicyjna.

Funkcje nawigacyjne

Zarówno inReach SE+, jak i inReach Explorer+ posiadają wbudowany odbiornik GPS o wysokiej czułości umożliwiający podstawową nawigację, śledzenie trasy, podążanie wyznaczoną trasą, zapisywanie punktów i powrót do miejsca startu po własnym śladzie. inReach Explorer+ oferuje dodatkowe funkcje nawigacyjne dzięki fabrycznie wgranym mapom topograficznym1, wbudowanemu kompasowi cyfrowemu oraz wysokościomierzowi barometrycznemu. Komunikatory inReach mogą przesyłać do serwisu MapShare lokalizację i ślad we wcześniej ustalonych odstępach czasu, aby bliscy zawsze wiedzieli, gdzie się znajdujesz.

Współpraca ze smartfonem

Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem2 urządzenia inReach można synchronizować z bezpłatną aplikacją Earthmate. Umożliwia to m.in. dostęp do map topograficznych, kolorowych zdjęć lotniczych i innych funkcji. Dla obu urządzeń dostępne są także opcjonalne komunikaty pogodowe. Ponadto użytkownicy komunikatorów inReach SE+ i inReach Explorer+ uzyskują dostęp do funkcjonującego w chmurze portalu, umożliwiającego planowanie podróży (poprzez trasy i punkty), synchronizowanie i zarządzanie ustawieniami urządzenia, przechowywanie danych z odbytych już podróży i korzystanie z wielu innych funkcji.

Wydajność i wytrzymałość

Czas pracy baterii w komunikatorach satelitarnych inReach SE+ i Explorer+ wynosi do 100 godzin w trybie śledzenia oraz do 30 dni w trybie oszczędzania baterii. Wytrzymała, wzmocniona obudowa gwarantuje odporność na uderzenia i wodoszczelność zgodną ze standardem IPX73.

Dostęp do sieci Iridium i komunikacja za pomocą urządzeń inReach SE+ i Explorer+ wymaga subskrypcji usługi satelitarnej. W zależności od potrzeb, dostępne są pakiety roczne oraz elastyczne plany miesięczne, dzięki którym opłaty ponosisz tylko wtedy, gdy korzystasz z urządzenia.

Urządzenia inReach SE+ oraz inReach Explorer+ będą dostępne w sprzedaży pod koniec pierwszego kwartału 2017.

Firma Garmin od lat jest pionierem technologii GPS, urządzeń bezprzewodowych i aplikacji przeznaczonych dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Produkty Garmin znajdują zastosowanie w transporcie drogowym, wielu dyscyplinach sportowych, w sektorze marine, lotnictwie oraz aktywnościach outdoorowych.