Inno3D wprowadza karty graficzne z układami GeForce RTX

Dopiero co NVIDIA zaprezentowała światu swoje nowe układy graficzne, a już teraz Inno3D pokazuje gotowe karty, korzystające z nowych GPU.

Seria GeForce RTX wprowadza sprzętową obsługę ray-tracingu, a więc technologii śledzenia promieni. Jej najważniejszą cechą jest odtwarzanie drogi jedynie tych wiązek, które trafiają ostatecznie do obserwatora. Zamiast polegać przy generowaniu odbić światła w grafice 3D na rasteryzacji, nowe układy graficzne NVIDII zajmują się przede wszystkim światłem. Zestaw rozwiązania sprzętowego z modułem programowym, NVIDIA określiła mianem technologii RTX. Nowe karty graficzne Inno3D wykorzystują w pełni możliwości tego rozwiązania.

Trzy karty, cztery serie

Wśród nowości ze stajni Inno3D nie zabrakło przedstawicieli każdego z zaprezentowanych w Kolonii układów. Producent z Hong Kongu pokazał karty graficzne należące do czterech serii: TWIN X2, JET, Gaming OC oraz iChill Black. Korzystające z układów NVIDIA Turing GeForce’y RTX 2080Ti, RTX 2080 oraz RTX 2070 z serii TWIN X2 wyposażone są w dwa duże wentylatory umieszczone w masywnym radiatorze. Seria JET cechuje się chłodzeniem turbinowym, z pojedynczym wirnikiem, tym samym przypominając konstrukcje referencyjne poprzedniej generacji. Gaming OC to już zupełnie inna liga - karty wyposażone w trzy wentylatory, a częstotliwość, jak sama nazwa wskazuje, będzie wyższa niż w standardowych modelach.

Ciche i chłodne

GeForce’y RTX z serii iChill Black to niewątpliwie najciekawsze z nowości. Uzbrojone w chłodzenie wodne wręcz zachęcają do overclockingu - to na wypadek gdyby akurat znalazł się ktoś, komu nie wystarczy wydajność najszybszej karty graficznej na świecie. Producent zadbał także o to, by pozostały one dość ciche. Układ chłodzący kart to poniekąd rozwiązanie hybrydowe, korzystające z dwóch wentylatorów o średnicy 120 mm i 240 mm bloku radiatora, do którego dociera nagrzana przez GPU woda. Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu można śledzić parametry działania samej karty, w tym prędkość wentylatorów, temperaturę GPU czy układów pamięci GDDR6.

Na sklepowych półkach już niedługo

“To epicki rozdział w historii kart graficznych Inno3D” - powiedział Stanley Wong, szef sprzedaży firmy Inno3D. “Zastosowaliśmy najnowocześniejszą technologię i najlepsze znane systemy chłodzenia by wzbogacić nimi nową serię kart. Kiedy już doświadczycie możliwości, jakie dają nasze nowe karty graficzne nie będziecie nawet wiedzieli jak radzić sobie bez nich. Są po prostu niesamowite” dodaje Stanley Wong.

Karty graficzne Inno3D z układami GeForce RTX pojawią się w sprzedaży w ciągu najbliższych kilku tygodni.