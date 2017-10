Inno3d prezentuje kartę graficzną z podwójnym układem chłodzenia

To, jakie wyniki jest w stanie osiągać karta graficzna, to tylko jedna strona medalu. Im potężniejsze osiągi, tym sprzęt szybciej się nagrzewa i wymaga efektywnego chłodzenia. By dać graczowi naprawdę potężną kartę, Inno3d wyposażyło swój produkt GTX1080 Ti Black w ciekawe rozwiązanie.

Największym wyróżnikiem GTX1080 Ti Black jest bowiem podwójny system chłodzenia: powietrzem i cieczą. Zamknięte w pętli, chłodzenie cieczą wspieranie jest przez duży wentylator 120 mm i radiator, zwiększający chłód o 30% w stosunku do standardowego chłodzenia.

Ciepło, precz!

W przypadku chłodzenia powietrzem producent dołożył kolejny wentylator, tym razem 80 mm, ulokowany na masywnym radiatorze, odpowiedzialny za efektywne wyciągnięcie ciepła z pamięci RAM GDDR5X.

Pracuje wtedy, kiedy musi

Czy tak zaawansowane chłodzenie może być przy tym ciche? Na wysoką kulturę pracy produktu Inno3d ma wpływać technologia automatycznego obniżania prędkości wentylatorów w chwili, gdy karta nie musi dawać z siebie wszystkiego. W ten sposób przez większą część czasu urządzenie pozostaje bardzo ciche.

Dla prawdziwych graczy

Producent chwali się, że do stworzenia GTX 1080 Ti Black wykorzystano wyłącznie najlepsze komponenty. Sama karta ma cechować się bardzo wysoką wydajnością, mogącą zaspokoić zapotrzebowanie na moc nawet najbardziej wymagających gier. Co ciekawe, o trybie pracy, w jakim znajduje się produkt Inno3d, informuje jeden z trzech kolorów LED: niebieski, zielony lub czerwony.

Karta graficzna GTX 1080 Ti Black kosztuje około 4200 zł.

Dane techniczne:

• Chłodzenie: cieczą (radiator i wentylator 120 mm) i powietrzem (radiator i wentylator 80 mm)

• Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz]: 1721

• Taktowanie rdzenia [MHz]: 1607

• Złącza DVI-D oraz HDMI, DisplayPort

• Ilość pamięci RAM: 11GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR5X

• CUDA: 3584

• Rekomendowana moc zasilacza: 600W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 266