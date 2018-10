Inno3D: podkręcony RTX 2080 z trzema wentylatorami

Najnowsze karty NVIDIA GeForce RTX 2080 zaczynają pojawiać się na rynku w różnych wersjach. Jak można było przewidzieć, wśród nich nie brakuje konstrukcji niereferencyjnych, często o podniesionej częstotliwości pracy. Jednym z producentów znanych z tworzenia takich właśnie wyśrubowanych konstrukcji jest Inno3D.

Rynkowa premiera kart GeForce RTX miała miejsce w drugiej połowie września. Te dość rewolucyjne, dzięki obsłudze ray-tracingu, karty pojawiły się na tę chwilę w postaci dwóch układów: RTX 2080 oraz RTX 2080 Ti. I to pierwszy z nich stanowi serce omawianej tu karty - Inno3D GeForce RTX 2080 Gaming OC X3.

Potrójne chłodzenie

Składający się z 2944 rdzeni CUDA układ graficzny NVIDII musi być chłodzony w odpowiedni sposób nawet w przypadku karty referencyjnej, a co dopiero gdy mowa o produkcie z magicznym “OC” w nazwie? Inno3D jest ekspertem w dziedzinie tworzenia zaawansowanych układów chłodzących dla wydajnych kart graficznych i tutaj także stanęło na wysokości zadania. Trzy wentylatory, każdy o łopatach nachylonych tak, by generowały możliwie silny przepływ powietrza przy niskim poziomie hałasu, osadzono w potężnym radiatorze. Tym samym temperatura podkręconego GPU pozostaje w ryzach.

Overclocking na jednej z najszybszych kart świata

Jest szybko, a może być jeszcze szybciej. Inno3D w omawianym modelu nie pozostawiło standardowych zegarów, a podkręciło je nawet powyżej tego, co oferuje wersja Founders Edition NVIDII. Zmuszony do wysiłku rdzeń pracuje tu z częstotliwością 1830 MHz. Pamięci to moduły GDDR6 o szybkości 14 GBps.

Nowe podejście do światła

Inno3D GeForce RTX 2080 Gaming OC X3 to potężna karta graficzna, wykorzystująca najnowocześniejsze technologie przetwarzania obrazu. Szczególnie innowacyjne jest rozwiązanie nazwane ray-tracing, czyli śledzenie promieni. Jego obsługę ma wprowadzić najnowsza, (październikowa?) aktualizacja systemu Windows 10, tak więc nowe RTX-y mogą wreszcie rozwinąć skrzydła. Technologia ta śledzi każde odbicie promieni światła docierających do “kamery” (zakresu widoczności obserwatora). Tym samym pozwala np. dostrzegać w odbiciach obiekty znajdujące się za kamerą.

Specyfikacja:

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1830

• Złącza video: HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4, USB C Visual Link

• Ilość pamięci RAM: 8GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR6

• Przepustowość pamięci: 14 Gbps

• CUDA: 2944

• Rekomendowana moc zasilacza: 550 W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 272 mm