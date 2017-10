Inno3D P106-090 - karty dla górników

Firma Inno3D pokazała nowe modele kart graficznych, które przeznaczone są dla osób kopiących kryptowaluty. Zastosowano na nich procesory wyposażone w 768 rdzeni CUDA.



Okazuje się, że Inno3D P106-090 to w praktyce okrojony GeForce GTX 1060, któremu odebrano wyjścia obrazu. To powoduje, że może być sprzedawany w niższej cenie i nie nadaje się do normalnego użytkowania. Nowa karta ma wyższe zegary od GTX 1050 Ti, bowiem GPU taktowane jest z bazową częstotliwością 1354 MHz i do 1531 MHz w GPU Boost. Zastosowano tutaj również 192 bitowy interfejs pamięci RAM, kiedy to GTX 1050 Ti ma 128 bitowy. Efektywny zegar jest wyższy i wynosi 8 GHz, zamiast 7 GHz. TDP nowej karty wynosi 75 W, co oznacza, że obecność gniazda PEG nie jest teoretycznie wymagana. Z drugiej strony, karty do kopania podłączone są do kabli łączonych ze slotami PCI Express x1, a w takim wypadku dodatkowe zasilanie jest niezbędne. To powoduje, że karta Inno3D ma gniazdo PEG 6-pin.



Inno3D P106-090 występuje w dwóch wersjach: z systemem chłodzenia Twin X2 (dwa wentylatory) i 3 GB Comapct z jednym wentylatorem.