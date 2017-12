Inno3D P104-100 Twin X2 - karta dla górników

Firma Inno3D wprowadziła na rynek nowy model karty graficznej, która będzie oferowała tyle samo rdzeni CUDA, co GeForce GTX 1070, ale jednocześnie posida pamięci GDDR5X, które już w 1070tce nie występują.



Inno3D P104-100 Twin X2 oparta jest na chipie P104-100. Wyposażono ją w 1920 rdzeni CUDA, 120 jednostek tekturujących 64 ROPy. Zegar bazowy ustalono na poziomie 1607 MHz, a takotwania w Boost nie podano. Można mieć wrażenie, że mamy do czynienia z GTX 1070 z obniżonym zegarem, ale różnica tkwi w pamięciach. Producent umieścił na laminacie 4 GB pamięci GDDR5X taktowane 11 GHz. Nie mamy tutaj żadnego wyjścia wideo, bowiem karta ma służyć wyłącznie do kopania kryptowalut.



Za chłodzenie odpowiada solidny, aluminiowy radiator, który przecinają rurki termoprzewodzące na których osadzono dwa wentylatory. Zasilanie ma odbywać się za pomocą jednej wtyczki 8-pin. Cena Inno3D P104-100 Twin X2 będzie zależna od kraju, a to zostanie ujawnione pod koniec grudnia. Wydajność podczas kopania kryptowalut wygląda następujco: Ethereum (ETH): 35 MH/s (+/- 5%), Zcash (ZEC): 470 Sol/s (+/- 5%) i Monero (XMR): 660 H/s (+/- 5%).