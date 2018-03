Inno3D P102-100 - nowa karta do koparek

Firma Inno3D powinna niebawem wprowadzić na rynek nowy model karty graficznej, która będzie wyposażona w procesor grafiki Nvidia P102-100 i ma być przeznaczona do kopania kryptowalut. Będzie to droższa i zarazem wydajniejsza opcja w stosunku do sprzedawanych już P104-100.



Pierwszy model, który pokazano to Inno3D P102-100 Crypto-Mining Accelerator. Wyposażony jest on w chłodzenie Twin X2, które zbudowano z pięciu miedzianych rurek termoprzewodzących. Co ciekawe karta nie tylko nie ma wyjść wideo, ale zupełnie została pozbawiona śledzia. Tego mamy otrzymać osobno. Jak już wspomnieliśmy sercem karty jest GPU P120-100, które posiada 3200 rdzeni CUDA, pracujących z zegarem 1582 MHz. Na laminacie mamy 5 GB pamięci GDDR5X (11 GHz) o przepustowości 400 GB/s. Karta ma TDP o wartości maksymalnej 250 W. Za zasilanie odpowiadają dwie wtyczki 8-pin PEG. Model ten pozwoli na uzyskanie 47 MH/s przy kopaniu Ethereum, 660 Sol/s przy ZCash oraz 879 MH/s przy Monero.