Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 – karta graficzna dla wymagających graczy

Wśród skierowanych do graczy kart GeForce układ GTX 1080 Ti znajduje się na szczycie hierarchii jeśli chodzi o wydajność. Każdy z producentów kart graficznych dba o tę prestiżową kategorię, a Inno3D jest niewątpliwie jedną z tych firm, które starają się zdobyć nieformalny tytuł wytwórcy najlepszych GeForce’ów. Producentowi z Hong Kongu mają w tym pomóc karty z serii iChill, takie jak iChill GeForce GTX 1080 Ti X3, wyposażone w trzy wydajne wentylatory.

„Karta graficzna z wyższej półki musi być podświetlana” doszli do wniosku marketingowcy wielkich producentów już jakiś czas temu. I widać wyraźnie, że ten trend raczej się umacnia niż przemija. Zwykle, poza dość efektownym wyglądem, podświetlenie LED nie daje użytkownikowi nic więcej. W Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 pełni ono jednak funkcję informacyjną. Kolorowe LED-y reagują bowiem na obciążenie jakiemu poddawany jest GPU. Kiedy pracujemy z aplikacjami biurowymi, przeglądarką internetową czy oglądamy film, wówczas nowy GTX zrobi się niebieski, zielony staje się np. w zetknięciu z mniej wymagającymi grami czy filmami 4K. W konfrontacji z poważnymi tytułami o dużym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową podświetlenie karty zmieni kolor na czerwony.

Zegary referencyjne to tylko sugestia

Z zegarami referencyjnymi kart NVIDII jest trochę jak z ograniczeniami prędkości na polskich drogach. Dla większości są najwyżej sugestią. W efekcie tam gdzie jest ograniczenie do 60 km/h najwolniejsi jadą około 80. Stosując motoryzacyjną analogię iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 to prawdziwy pirat drogowy. Zamiast rdzenia taktowanego 1480 MHz (1582 MHz w trybie Turbo) jak w karcie referencyjnej, trójwentylatorowa karta od Inno3D pracuje z częstotliwością 1569 MHz (1683 MHz w trybie Turbo). Pamięci, zwykle w GTX’ach 1080 Ti taktowane 11 Gbps tu mogą pochwalić się wynikiem 11,4 Gbps. To wszystko przekłada się bezpośrednio na wydajność karty, a co za tym idzie, możliwości komputera. Szczególnie w grach.

P.D.C.S. w akcji

Seria iChill przyzwyczaiła nas już do imponujących układów chłodzących. GeForce GTX 1080 Ti X3 nie jest tu wyjątkiem. Karta korzysta ze specjalnego systemu chłodzenia nazwanego Power Direct Cooling System (P.D.C.S.), który jest połączeniem masywnego, dwuczęściowego radiatora z trzema wentylatorami. To, co wyróżnia ów system to konstrukcja pozwalająca skutecznie chłodzić nie tylko GPU, ale i pamięci. Te mają bowiem swój osobny radiator, co pozwala skutecznie odprowadzać z nich ciepło. Poza tym, kiedy karta nie jest obciążona, wentylatory zupełnie przestają się kręcić, gdyż jej konstrukcja pozwala przy prostych zadaniach na chłodzenie całkowicie pasywne.

W paczce

Podobnie jak w przypadku pozostałych kart iChill wraz z GeForce GTX 1080 Ti X3 otrzymujemy podkładkę pod mysz, licencje na popularne benchmarki: 3DMark oraz VRMark – można więc szybko sprawdzić wydajność nowego GeForce’a.

Produkt jest dostępny na runku w cenie ok. 4400 zł.

Dane techniczne:

• Chłodzenie P.D.C.S. (trzy wentylatory i radiator z pięcioma heatpipe’ami)

• Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz]: 1683

• Taktowanie rdzenia [MHz]: 1569

• Złącza: DVI-D, HDMI 2.0 b, 3 x DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 11 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR5X

• Przepustowość pamięci: 11,4 Gbps (501,6 GB/s)

• CUDA: 3584

• Rekomendowana moc zasilacza: 600 W (6+8 pin)

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 302,5