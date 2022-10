INNO3D GeForce RTX 4090 X3 OC - potężna karta graficzna w wersji z trzema wentylatorami

Firma INNO3D zaprezentowała już autorskie wersje kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40. Z perspektywy graczy i oszczędnych entuzjastów najciekawszy może być model GeForce RTX 4090 X3 OC wyróżniający się prostym, choć bardzo masywnym chłodzeniem z trzema wentylatorami.

NVIDIA GeForce RTX 4090 to najnowsza karta graficzna przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników. Bazuje ona na architekturze Ada Lovelace i dysponuje m.in. 16384 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing trzeciej generacji czy rdzeniami Tensor czwartej generacji. Układ ten został wyposażony w 24 GB pamięci GDDR6X o przepustowości 21 Gb/s. Taka specyfikacja powinna zapewnić ogromny wzrost wydajności względem flagowych kart graficznych z poprzedniej generacji.



GeForce RTX 4090 X3 OC autorstwa INNO3D cechuje się stylowym chłodzeniem z trzema wentylatorami o średnicy 98 mm. Do ważnych cech układu należy zaliczyć również dużą komorę parową, podświetlone logo producenta czy gustowny backplate osłaniający laminat. Całość ma wymiary 336 x 145 mm i zajmuje w obudowie trzy sloty. Resztę specyfikacji karty graficznej uzupełniają m.in. trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1. Układ pracuje z zegarem bazowym 2235 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 2550 MHz. To oznacza, że opisywany model pod obciążeniem może być o 30 MHz szybszy od standardowej wersji

GeForce’a RTX 4090.