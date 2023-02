INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 - podstawowa karta graficzna Ada Lovelace

Firma INNO3D zaprezentowała niedawno swoje niereferencyjne jednostki GeForce RTX 4070 Ti. Ciekawą propozycją dla oszczędnych entuzjastów powinien okazać się model X3, który cechuje się prostym systemem chłodzenia, nieznacznie podkręconymi zegarami oraz względnie atrakcyjnie ceną.

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 to karta graficzna bazująca na rdzeniu AD104 wykonanym przy użyciu litografii 5 nm (TSMC 4N). Całość posiada na pokładzie 7680 jednostek CUDA i pracuje z domyślnym taktowaniem Boost na poziomie 2640 MHz. Pod obciążeniem układ powinien być więc o 30 MHz szybszy względem standardowych GeForce’ów RTX 4070 Ti. Karta oferuje również rdzenie Ray Tracing 3. generacji, rdzenie Tensor 4. generacji, a także 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X (21 Gbps) opartej na magistrali 192-bit. Bazując na danych udostępnionych przez NVIDIĘ, w grach można liczyć na wydajność na poziomie GeForce'a RTX 3090 Ti.



Za schłodzenie rdzenia i pamięci karty graficznej odpowiada tu system chłodzenia z trzema wentylatorami o średnicy 88 mm. Całość wyróżnia się dosyć prostym designem zachowanym w odcieniach szarości. Na wyposażeniu zabrakło systemu LED RGB (podświetlane jest jedynie logo INNO3D), a więc całość powinna przypaść do gustu fanom stonowanej stylistyki. Warto mieć na uwadze również wielofunkcyjny backplate usztywniający laminat, jak również standardowy zestaw gniazd wideo (1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a). Wymiary omawianego produktu to 297 x 118 x 42 mm.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 dostępna jest w wielu polskich sklepach w cenie od 4199 zł.