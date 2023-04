INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 - jedna z najtańszych kart graficznych Ada Lovelace

GeForce RTX 4070 Ti to ostatnia desktopowa karta graficzna NVIDII, która wyróżnia się wydajnością na poziomie topowego niegdyś GeForce’a RTX 3090 Ti. INNO3D oferuje tę jednostkę we względnie tanim, niereferencyjnym wariancie X3 ze standardowymi zegarami.

Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 posiada rdzeń AD104 z 7680 jednostkami CUDA na pokładzie. Układ ten nie doczekał się firmowego overclockingu, w związku z czym taktowania pozostały na domyślnym poziomie 2310 MHz / 2610 MHz (bazowy zegar / Boost).

Na pokładzie tegoż modelu znajdziemy rdzenie do Ray Tracingu trzeciej generacji, rdzenie Tensor czwartej generacji, a całość wspiera technologię NVIDIA DLSS. Jednostka współpracuje z 12 GB pamięci GDDR6X (21 Gbps), a więc najlepiej powinna sprawdzić się w rozdzielczości do 1440p. Producent zaleca do tej karty zasilacz o mocy 700 W.

GeForce RTX 4070 Ti X3 od INNO3D otrzymał 2-slotowe chłodzenie z trzema wentylatorami o średnicy 88 mm. Pod szarą obudową z podświetlanym logo kryje się masywny radiator z siedmioma rurkami cieplnymi. Ponadto na laminacie zainstalowano gustowny i funkcjonalny backplate z otworami, przez które ma uciekać ciepłe powietrze.

Karta graficzna posiada standardowy zestaw portów wideo (3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1) oraz gniazdo zasilania 16-pin (12VHPWR). Wymiary jednostki to 297 x 119 x 42 mm, co oznacza, że powinna zmieścić się nawet w mniejszych obudowach typu mATX czy nawet ITX SFF.

Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 dostępna jest w polskich sklepach w cenie od 4499 zł. Do zestawu dołączany jest adapter zasilania 2x 8-pin.