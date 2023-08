INNO3D GeForce RTX 4060 Compact — najtańszy przedstawiciel architektury Ada Lovelace

GeForce RTX 4060 to aktualnie najniżej pozycjonowana karta graficzna oparta na architekturze Ada Lovelace. Firma INNO3D niedawno dodała do swojej oferty jej miniaturową wersję Compact, która wyróżnia się bardzo atrakcyjną ceną.

INNO3D GeForce RTX 4060 Compact bazuje na rdzeniu AD107 z 3072 jednostkami CUDA. Karta graficzna pracuje z domyślnymi taktowaniami ustalonymi przez NVIDIĘ, co oznacza, że bazowy zegar to 1830 MHz, natomiast w trybie Boost układ może się rozpędzić do 2460 MHz. Na pokładzie znalazło się również 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 (17 Gbps) na szynie 128-bit.

Jak podaje producent, współczynnik TGP wynosi zaledwie 115 W, co oznacza, że mamy do czynienia z niezwykle energooszczędną kartą graficzną. Warto dodać, że na pokładzie znalazły się rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji. Co więcej, GeForce RTX 4060 to najtańsza dostępna jednostka wspierająca coraz popularniejszą technikę upscalingu obrazu DLSS 3.0.

Firma INNO3D zaprojektowała dla tego modelu dwuslotowy system chłodzenia z jednym wentylatorem. Wymiary całości to 155 x 122 x 39 mm, co oznacza, że produkt powinien bez problemu zmieścić się nawet do najmniejszych obudów na rynku. Resztę specyfikacji karty uzupełnia metalowy backplate, złącze zasilania 8-pin oraz standardowy zestaw portów wideo (3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1).

Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4060 Compact jest dostępna w sklepach z elektroniką w cenie od ok. 1359 zł.