Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X3 - mocny zawodnik na długie wieczory

Gdy wieczory są dłuższe i jest czas na ogranie zaległych tytułów, płynność i stabilność to podstawa. Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X3 to propozycja dla tych, którzy chcą cieszyć się piękną grafiką w każdej grze. Jednocześnie konstrukcja ma być cicha i chłodna, a dzięki programowalnej iluminacji - również efektowna.

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X3 ma zadowolić wymagających entuzjastów. Prezentowany model jest podkręcony już po wyjęciu z pudełka. Jego GPU oferuje 10240 rdzeni CUDA i ma osiągać w trybie boost co najmniej 1710 MHz, a więc więcej niż referenty. Chip współpracuje z 12 GB pamięci GDDR6X, której taktowanie wynosi 19 Gbps. Do dalszych eksperymentów z zegarami zachęca przygotowana przez producenta aplikacja TuneIT.

Przestrzeń dla fanów podkręcania ma dawać układ autorski chłodzenia iChill X3. Radiator, którego całkowita powierzchnia oddawania ciepła wynosi blisko 0,8 mkw., obejmuje całą kartę i posiada siedem ciepłowodów. Rurki cieplne mają łącznie prawie 1,7 metra długości. Stały dopływ chłodnego powietrza to domena trzech wentylatorów o średnicy 90 milimetrów z łopatkami Scythe. Według producenta, są one zoptymalizowane do pracy z niskimi prędkościami obrotowymi.

Karta Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X3 została wyposażona w programowalne podświetlenie RGB LED. Obejmuje ono zarówno boczną ściankę, jak i demontowalną płetwę z logo X3. Efekty można zsynchronizować z pozostałymi komponentami, aby całość prezentowała się spójnie. Ustawienia iluminacji są dostępne w apce TuneIT. Pozwala ona także na monitoring parametrów pracy urządzenia, zabawę z taktowaniami czy zmianę domyślnych krzywych pracy wentylatorów.

Osoby, które zdecydują się na zakup karty graficznej Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X3 powinny upewnić się, że mają wystarczająco dużo miejsca w obudowie. Konstrukcja zajmuje trzy sloty i ma 300 mm długości. Niezbędny jest także mocny zasilacz. Producent rekomenduje modele o mocy co najmniej 750 W, wyposażone w dwie 8-pinowe wtyczki PCI-Express. Decydując się na OC warto wybrać jeszcze mocniejsze PSU, by zapewnić stabilną pracę całego systemu.

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X3 jest już dostępna w sprzedaży. Firma Inno3D dokłada wszelkich starań, aby wszyscy chętni mogli nabyć swój egzemplarz.