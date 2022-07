INNO3D GeForce GTX 1630 COMPACT - nowa karta graficzna w wersji mini

GeForce GTX 1630 to nowa karta graficzna NVIDII przeznaczona do prostych zadań biurowych lub grania w starsze gry. Autorski model COMPACT od firmy INNO3D z pewnością przypadnie do gustu osobom ceniącym sobie niewielkie gabaryty i schludny design.

NVIDIA GeForce GTX 1630 to karta graficzna oparta na architekturze Turing (12 nm). Dysponuje ona m.in. 512 jednostkami CUDA oraz 4 GB pamięci GDDR6 12 Gbps na magistrali 64-bit. Układ wyróżnia się niskim współczynnikiem TDP równym 75 W, co oznacza, że cała niezbędna energia elektryczna może być pobierana bezpośrednio z gniazda PCI-Express. GeForce GTX 1630 przeznaczony jest dla użytkowników skupiających się na pracach biurowych lub osób okazjonalnie grających w starsze tytuły.



Model INNO3D GeForce GTX 1630 COMPACT posiada proste dwuslotowe chłodzenie z pojedynczym wentylatorem o średnicy 10 cm. Karta graficzna pracuje ze standardowymi zegarami. Jej domyślne taktowanie bazowe wynosi 1740 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 1785 MHz. Dużą zaletą układu są niewielkie gabaryty. Wymiary karty graficznej to zaledwie 160 mm x 116 mm (długość i wysokość), co oznacza, że powinna pasować do każdej obudowy. Na wyposażeniu znajdują dwa złącza wideo DisplayPort 1.4a i jeden port HDMI 2.1.