Inno3D GeForce GTX 1050 Ti zajmuje mniej miejsca

Nie każda karta graficzna musi być duża. GTX 1050 Ti to układ z tzw. średniej półki, wykorzystywany niemal zawsze w kartach “dwuslotowych”. Niemal, bo Inno3D ma w swojej ofercie model GeForce GTX 1050 Ti (1-Slot Edition).

Obecnie karty graficzne są jednym z najbardziej złożonych elementów komputera. Wiele z nich jest także największą częścią, zajmującą stosunkowo dużo miejsca wewnątrz obudowy. Jednym z powstałych w ten sposób problemów jest, trapiąca głównie posiadaczy płyt Mini ITX, utrata jednego gniazda PCIe znajdującego się obok karty graficznej.

Dla małych komputerów o znacznych możliwościach

Miniaturyzacja komputerów zabrnęła na tyle daleko, że dziś nietrudno zbudować maszynę wyposażoną w liczne urządzenia, pełną wszelakich portów, a mimo to o połowę mniejszą niż typowy Midi Tower. W małych płytach głównych, służących właśnie do budowy takich systemów, każde gniazdo jest na wagę złota. Niestety, większość wydajnych kart graficznych zajmuje dwa sloty, przez co ogranicza możliwości rozbudowy komputera o takie elementy jak: dodatkowa karta dźwiękowa, WiFi, kontroler dla kolejnych portów USB czy choćby podłączany w PCIe dysk SSD. Inno3D posiada w ofercie kartę graficzną, której, pomimo przyzwoitej wydajności, ten problem nie dotyczy. To zajmujący jeden slot GeForce GTX 1050 Ti.

Do gier przy rozsądnej cenie

Podobnie jak inne karty graficzne z tym GPU, także Inno3D GeForce GTX 1050 Ti (1-Slot Edition) oferuje dość dużą wydajność przy zachowaniu niewysokiej ceny. Połączona z procesorem ze średniej półki (Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5) pozwoli na uruchomienie każdej z popularnych gier. Zakup tej karty nie zrujnuje także domowego budżetu.

Skuteczne chłodzenie na jednym slocie

Odchudzony GTX 1050 Ti jest wprawdzie niewielki, ale mimo to posiada skuteczny układ chłodzący. Duży wentylator, przepuszczający powietrze przez wąski radiator pozwala na schłodzenie GPU i pamięci pomimo niedużych wymiarów całego urządzenia. Inno3D GeForce GTX 1050 Ti (1-Slot Edition) posiada także nieco wyższe taktowanie bazowe rdzenia niż standardowy model z tym układem graficznym.

Kartę Inno3D GeForce GTX 1050 Ti (1-Slot Edition) można kupić za około 850 złotych.

Dane techniczne:

• Taktowanie rdzenia [MHz]: 1290

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1392

• Złącza video: DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 4 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR5

• Przepustowość pamięci: 7 Gbps

• CUDA: 768

• Rekomendowana moc zasilacza: 400W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 211