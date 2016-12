Firma In Win pokazała nowy model obudowy o nazwie X-Frame 2.0. Urządzenie to było już prezentowane w czasie targów Computex, ale teraz mamy pewność, że pojawi się w sklepach. Mamy tutaj tackę do płyty głównej i innych komponentów oraz obracaną podstawę. Użytkownik przez cały czas będzie miał łatwy dostęp do wszystkich podzespołów.



In Win wprowadza kolejną w pełni otwartą konstrukcję, która wyposażona jest w 1065 W zasilacz In Win SI-1065 o modułowym okablowaniu, który zasili nawet trzy wysoko wydajne GPU. Poza tym mamy trzy linie +12V, na których maksymalny prąd może wynosić 75, 25 i 25 A. Zasilacz jest podświetlany, a jego sprawność wynosi 92%. W obudowie zmieścimy płytę główną ATX, chłodzenie CPU o dowolnej wysokości i karty graficzne o dowolnej długości. Oprócz tego możemy przykręcić 2 dyski 2,5 cala SSF, trzy dyski twarde w formacie 3,5 cala oraz napęd optyczny. Jeżeli będzie potrzeba to zmieścimy także trzy chłodnice 120 mm. Panel z przodu oferuje cztery porty USB 3.1 (jeden jest typu C), a także dwa gniazda HD Audio (mini jack).



Cena In Win X-Frame 2.0 wyniesie 1499 euro.