In Win 806 i Gaming Cube A1 pokazane na Computex 2017

Firma In Win zaprezentowała dwie nowe obudowy komputerowe o nazwach 806 i Gaming Cube A1, które wyróżniają się na tle konkurencji elementami wykonanymi z drewna.



Do tej pory bardzo popularne były panele z hartowanego szkła, ale In Win postanowiło się wyróżnić i pokazuje obudowy z elementami drewnianymi. W modelu 806 mamy zagiętą płytę, która przykrywa przód i górę. W Gaming Cube A1 sklejka jest tylko na górze. Oczywiście nie brakuje tutaj elementów z aluminium i hartowanego szkła. Pierwszy model ma wymiary 215 x 490 x 468 mm i zmieści w środku 320 mm kartę graficzną oraz 170 mm cooler CPU. Na górze i na dole mamy dwa miejsca na wentylator 120 mm oraz na jedną jednostkę z tyłu.



Model Gaming Cube A1 ma wymiary 200 x 268 x 340 mm oferuje wysuwaną tackę na płytę główną, gdzie zainstalujemy GPU do 315 mm długości. Poza tym jest przestrzeń na zasilacz SFX, dwa dyski SSD lub HDD w formacie 2,5 cala oraz cooler CPU o wysokości do 160 mm. W komplecie otrzymujemy dwa śmigła 120 mm (przód i tył). Każdy z modeli ma porty USB 3.0 typu A i jeden USB typu C.