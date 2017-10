In Win 305 - nowa obudowa ATX

Firma In Win wprowadziła nową serię obudów komputerowych o nazwie 305, które będą wykonane ze szczotkowanego aluminium lub drewna. Przyciągnąć mają klientów niebanalnym wyglądem oraz ciekawą specyfikacją.



In Win 305 wykonana jest w formacie midi tower i wykonana z blachy SECC oraz hartowanego szkła. Model czarny będzie posiadał także element ze szczotkowanego aluminium, a w wersji białej w tym samym miejscu znajdziemy drewnianą listwę. W środku zmieścimy płytę główną w rozmiarze ATX, mATX i mITX, siedem kart rozszerzeń, trzy zatoki 3,5 cala, dwie zatoki 2,5 cala, miejsce na jeden wentylator 120 mm z tyłu, trzy 120 mm na górze oraz dwa 120 mm na dole. Całość ma wymiary 500 x 248 x 484 mm, a waga wynosi to 11,53 kg.



Na dole mamy miejsce do zamontowania zasilacza o długości 200 mm. Karta graficzna może mieć maksymalnie do 350 mm długości, a system chłodzenia do 160 mm wysokości. Dwa porty USB 2.0, dwa USB 3.0, gniazda audio i przycisk Power zostały wyprowadzone na panel z przodu. Model czarny kosztuje 115 dolarów. Wersja biała będzie limitowana i trafi do sprzedaży niebawem.