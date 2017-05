In Win 301 - nowa obudowa

Firma In Win wprowadziła na rynek nowy model obudowy Mini Tower, która będzie oferowała bardzo prosty design i sporą funkcjonalność. Oczywiście możemy także oczekiwać wysokiej jakości wykonania i okna na panelu bocznym.



In Win 301 ma wymiary 365 x 188 x 370 mm i waży 6,57 kg. Zmieścimy w środku płytę główną micro-ATX lub mini-ITX. Oprócz kilku wentylatorów znajdziemy tutaj także dodatkowe otwory na prawym panelu. Lewa ścianka to głównie hartowane i przyciemnione szkło. Użytkownik będzie miał wybór pomiędzy białą, a czarną wersją kolorystyczną. W środku przygotowano cztery sloty na karty rozszerzeń, miejsce na dwa nośniki 2,5 cala oraz jedno na 2,5/3,5 cala. Zmieścimy w środku cooler CPU o wysokości do 158 mm, kartę graficzną o długości do 330 mm i zasilacz do 160 mm.



Za chłodzenie mają odpowiadać wentylatory: 2x 120 mm na froncie, 1x 120 mm z tyłu oraz 2x 120 mm na dole. Na panelu przednim mamy dostępne dwa złącza USB 3.0 oraz gniazda audio. Obudowa In Win 301 będzie sprzedawana w krajach Europy i Ameryki Północnej w cenie około 85 Euro.