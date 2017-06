Imponująca wydajność i styl – oto nowa Lenovo Yoga 720

Możesz robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej i w lepszym stylu. Nowy, konwertowalny laptop Lenovo Yoga 720 to połączenie wysokiej wydajności, wszechstronności działania i mobilności. Dotrzyma kroku najbardziej wymagającym i jest gotowa na wszystkie, stawiane przed nią zadania – dzień po dniu. Wyposażona w nowoczesne i sprawdzone podzespoły pozwala pracować i cieszyć się multimedialną rozrywką na najwyższym poziomie. Za najlepsze doznania wizualne odpowiada krystalicznie czysty ekran IPS o wysokiej rozdzielczości do 4K, otoczony niemal niewidocznymi ramkami. Doskonałe brzmienie jest natomiast zasługą głośników JBL z certyfikatem Dolby® Audio Premium™, a najcenniejsze dane są chronione w Yoga 720 unikalnym hasłem – odciskiem palca. Szybko, wygodnie i co najważniejsze - bezpiecznie.



Wszechstronny laptop w jeszcze lepszym stylu

Nie ma to jak dobre, pierwsze wrażenie. Yoga 720 z pewnością przyciągnie uwagę miłośników dobrego stylu, bo ten laptop po prostu wygląda zjawiskowo. Gładki szlif, matowe, aluminiowe wykończenie w 3 kolorach do wyboru, smukła linia i wąskie ramki wokół ekranu sprawiają, że laptop spełni oczekiwania najbardziej wymagających osób. Ale to nie koniec zalet. Nowa propozycja od Lenovo dedykowana jest dla wszechstronnych osób, które lubią korzystać z laptopa w różnych miejscach i wykorzystywać go do wielu zadań. Unikalne zawiasy pozwalające obrócić ekran o 360 stopni i używać laptopa na 4 różne sposoby sprawiają, że dopasowuje się on do stylu pracy użytkownika, a nie na odwrót. Konwertowalna konstrukcja daje więcej możliwości. W biurze, podczas korzystania z funkcji pakietu Office lub pisania dłuższych tekstów na klawiaturze idealnie sprawdzi się tradycyjne ustawienie laptopa. W czasie spotkania z klientem lub przyjaciółmi można ustawić go w pozycji namiotu i wygodnie prezentować dane używając przy tym funkcji dotykowego ekranu. Lenovo Yoga 720 zapewnia niespotykaną elastyczność - w mgnieniu oka zmienia się w duży tablet lub namiot, który jest fantastyczną pozycją do uczestniczenia w wideokonferencjach.



Imponująca mobilność

Gotowa na codzienne wyzwania, intensywne dni pracy i liczne podróże – dzięki ultrasmukłej konstrukcji i niskiej, wadze Yoga 720 jest idealnym kompanem w biurze, w domu i w drodze. Dzień wypełniony służbowymi obowiązkami po brzegi, szybkie spotkanie na mieście lub chwila relaksu w ulubionej kawiarni będą jeszcze bardziej komfortowe, gdy pod ręką znajdzie się jeden z najlżejszych laptopów o przekątnej ekranu 13 cali dostępnych na rynku. Grubość Yoga 720 wynosi zaledwie 14,3 mm, a waga to tylko 1,3 kg. Wielką zaletą szczególnie dla wybitnie mobilnych osób jest także zastosowana bateria pozwalająca na nawet 10 godzin działania. Lenovo Yoga 720 może pracować od świtu do zmierzchu i do tego pozwala ładować inne urządzenia np. smartfon poprzez port USB 3.0 always-on-charging - nawet wtedy, gdy sam laptop jest wyłączony.

Najwyższa jakość obrazu i dźwięku

Jakość ekranu to jeden z najważniejszych parametrów, który bezpośrednio wpływa na komfort pracy i rozrywki na laptopie. Na tym polu nie ma miejsca na kompromisy. Lenovo Yoga 720 została wyposażona w jasny i szczegółowy wyświetlacz 13" o rozdzielczości do 4K, wykonany w technice IPS. Zapewnia ona szerokie kąty widzenia co jest szczególnie istotne podczas oglądania filmów i zdjęć w towarzystwie bądź prezentowania danych na ekranie podczas biznesowego spotkania. Nowa generacja urządzeń Yoga to także większy obszar roboczy zapewniony przez węższe niż dotychczas ramki okalające ekran. Dzięki nim praca z tekstem i danymi jest jeszcze bardziej komfortowa, a wyświetlane multimedia wyglądają doskonale. W tym modelu dbałość o najwyższą jakość obrazu idzie w parze z imponującym dźwiękiem. Głośniki JBL z technologią Dolby® Audio Premium™ pozwalają doświadczyć przestrzennego dźwięku z mniejszymi zakłóceniami podczas korzystania z multimediów i połączeń głosowych.



Duża moc do intensywnej pracy

Lenovo Yoga 720 pozwala efektywnie wykorzystywać swój czas i energię oferując wysoką wydajność i wszechstronność. Została stworzona do codziennej pracy i rozrywki w dowolnym miejscu i czasie – bez ograniczeń. Za płynność i stabilność działań odpowiada procesor 7 generacji Intel® Core™ do i7, wspierany przez nawet 16 GB pamięci RAM. Wraz z najnowszymi rozwiązaniami łączności, jak dwuzakresowe WiFi 802.11 ac i Bluetooth 4.1, zapewnia najwyższy komfort korzystania z urządzenia. Dysk SSD do 1 TB przyspiesza uruchamianie systemu, aplikacji, a także transfer plików, zaś funkcja Windows Hello wraz z czytnikiem linii papilarnych pozwalają nie tylko bezpieczne, ale też błyskawiczne zalogować się do urządzenia. Yoga 720 jest wyposażona w dwa porty USB-C, z których jeden posiada szybkie złącze Thunderbolt™ 3 dedykowane współpracy z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości, wydajnymi urządzeniami do przechowywania danych i szybkiemu ładowaniu. Laptop może też rejestrować i edytować wiele strumieni wideo w czasie rzeczywistym lub połączyć szeregowo inne urządzenia, aby ułatwić sobie pracę.



Uwolnij wyobraźnię dzięki aktywnemu rysikowi Lenovo Active Pen 2 oraz funkcji Windows Ink

Nowość od Lenovo jest dostępna także z opcjonalnym rysikiem Lenovo Active Pen 2 i funkcją Windows Ink dzięki czemu można puścić wodze fantazji i wykorzystać laptop także do projektowania, szkicowania i tworzenia notatek na wyświetlanych dokumentach. Rozszerzone możliwości sprawdzą się zarówno w zawodach kreatywnych, przy projektowaniu wnętrz, ale też u rysowników oraz w zastosowaniu biznesowym. Nic tak nie usprawnia pracy, jak notatki robione na bieżąco i możliwość wygodnego nanoszenia poprawek i uwag na gotowych dokumentach, projektach i prezentacjach. Dzięki niezwykłej precyzji oraz technologii Palm Rejection, rysik imituje wrażenia charakterystyczne dla notowania na papierze. Funkcja Windows Ink dostępna bezpośrednio z paska zadań umożliwia zapisywanie swoich myśli na bieżąco, jednocześnie mając możliwość ich formatowania lub przesłania do innych urządzeń.



Zalety systemu Windows 10 Home

Laptop Yoga 720 jest dostępny z systemem Windows 10 Home z pakietem nowych funkcji, które ułatwiają życie. Jest wśród nich Cortana - osobista cyfrowa asystentka - gotowa do otwierania potrzebnych aplikacji, ustawiania przypomnień, a nawet odczytywania spotkań z kalendarza. Cortana współpracuje z ponad tysiącem aplikacji oraz serwisów, aby znaleźć i udzielić najlepszej odpowiedzi na wszystkie pytania.

Ceny i dostępność

Laptop Lenovo Yoga 720 13 cali jest już dostępny w sprzedaży m.in. w sieci sklepów X-Kom i Komputronik w cenie od 3999 zł.