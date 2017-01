iiyama XB2472HSUC-B1 z kamerą do wideokonferencji

Firma iiyama, japoński producent najwyższej klasy monitorów przedstawia urządzenie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy w swojej pracy korzystają z aplikacji do telekonferencji, takich jak Skype, Cisco WebEx, czy Zoom. 24-calowy model XB2472HSUC to uniwersalny, wielofunkcyjny monitor gwarantujący wysoki komfort pracy i odbioru multimediów.

XB2472HSUC wyświetla obraz w rozdzielczości natywnej Full HD, bez trudu wyświetli więc obok siebie transmisję wideo telekonferencji i omawiane podczas zdalnego spotkania dane, bez konieczności przełączania się między oknami. Dzięki szerokim kątom widzenia gwarantowaym przez matrycę VA ostry, wyraźny obraz będzie widoczny dla wszystkich uczestników spotkania zgromadzonych przed monitorem.

W codziennej pracy urządzenie zadba o oczy użytkownika eliminując wrażenie uciążliwego migotania ekranu dzięki kontrolującej jasność ekranu technologii Flicker-free. Funkcję redukcji emisji niebieskiego światła, które negatywnie wpływa na nasz zegar biologiczny i utrudnia spokojne zaśnięcie, szczególnie doecenią osoby preferujące wieczorny tryb pracy.



Wysoką ergonomię użytkowania urządzenia zapewnia możliwość regulacji wysokości w zakresie 13 cm oraz funkcja PIVOT pozwalająca obrócić urządzenie o 90°, do pozycji idealnej w przypadku pracy z tekstem. Wbudowane głośniki stereo, wejścia VGA, DVI i DisplayPort oraz hub USB zapewniją szerokie opcje konfiguracji podłączeń monitora.

„Monitor, kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem – to trochę przydługa lista zakupów” – zauważa Mariusz Kuczyński, Dyrektor Generalny iiyama Polska. „Chcemy uprościć życie użytkownika – wszystko, czego potrzeba to monitor z wbudowana kamerą i mikrofonem. Ten model to prosty sposób na szybkie i wygodne telekonferencje bez niepotrzebnych kabli i ekstra wydatków na dodatkowy sprzęt”.

Sugerowana cena detaliczna monitora iiyama XB2472HSUC-B1 wynosi 1 099 PLN.