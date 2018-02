iiyama X2283HS - nowy monitor 22 cale

Firma iiyama wprowadziła do swojej oferty nowy, budżetowy model monitora komputerowego o nazwie ProLite X2283HS. Sprzęt ten wyposażony jest w 22-calowy ekran typu VA i właśnie trafił do sklepów w cenie 125 euro.



ProLite X2283HS oferuje matową matrycę o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z kątami widzenia 178 stopni w pionie i poziomie. Czas reakcji matrycy wynosi 4 ms (GtG), jasność 250 cd/m2, a współczynnik kontrastu statycznego 3000:1 (dynamiczny 80 mln:1). Nowy monitor jest w stanie wyświetlić 16,7 miliona kolorów. Jego podświetlenie jest pozbawione migotania, a także zmniejszona jest emisja niebieskiego światła.



ProLite X2283HS wyposażony został w trzy wejścia obrazu tj. HDMI, DisplayPort i D-Sub. Do dyspozycji mamy także dwa głośniki o mocy 1 W oraz wyjście słuchawkowe mini jack. Wymiary tego urządzenia wynoszą 505 x 123 x 374 mm, a waga wynosi 3 kilogramy.