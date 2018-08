iiyama ProLite XUB2493HS-B1: 24-calowy monitor z biurowym zacięciem

Firma iiyama prezentuje nowy model monitora ProLite XUB2493HS-B1. Urządzenie zostało wyposażone w 24-calową matrycę w technologii IPS o proporcjach 16:9. Panel zapewnia świetną jakość obrazu, gwarantując doskonałe odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Nowy model powstał z myślą o zastosowaniach biurowych, ale dzięki parametrom matrycy sprawdzi się również w studiach projektowych oraz graficznych. Pod względem designu wygląd obudowy jest utrzymany w bezramkowym wzornictwie, przez co świetnie prezentować się będzie w każdej przestrzeni.

Monitor posiada 24-calową matrycę o rozdzielczości Full HD w technologii IPS, która świetnie radzi sobie z reprodukcją kolorów, zapewniając nasycone barwy oraz wyjątkowo głębokie czernie. Mimo swojego biurowego charakteru, dzięki krótkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 4ms urządzenie sprawdzi się także w większości gier.

Model ProLite XUB2493HS-B1 oprócz podstawowych opcji dostosowywania parametrów ekranu do indywidulanych preferencji, został wyposażony w ACR – Advanced Contrast Ratio. Funkcja ta pozwala na automatyczną regulację kontrastu i jasności w zależności od jego jasności. Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming), a funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej uciążliwe dla oczu i może powodować problemy z zasypianiem.

Dzięki konstrukcji nóżki oraz podstawy model ProLite XUB2493HS-B1 pozwala na regulację wysokości w zakresie 130mm, obrót (90°; 45° w lewo; 45° w prawo) oraz pochył (21.5° w górę; 3.5° w dół). Co więcej, monitor został wyposażony w funkcję Pivot, która umożliwia zmianę orientacji z poziomej na pionową – jest to idealne rozwiązanie dla osób, które często pracują na obszernych dokumentach tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych czy edytują grafiki w trybie portretowym. Warto dodać, że pod koniec sierpnia do sklepów trafi również model bez regulacji wysokości – ProLite XU2493HS-B1.

Monitor wyposażono dodatkowo w dwa głośniki o mocy 2W każdy oraz wyjście słuchawkowe. Zgodność z standardem VESA pozwala na montaż monitora na dedykowanym ramieniu, urządzenie jest również kompatybilne z Kensington-lock.