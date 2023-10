iiyama gra w zielone. Znajdziesz nas również w Punkcie Zwrotnym

iiyama od lat dokłada wszelkich starań, by dostarczane na rynek rozwiązania charakteryzowały się nie tylko najwyższą jakością, ale i dbałością o środowisko. W myśl tej zasady wyświetlacze marki wspierają liczne inicjatywy proekologiczne, jak warszawski Punkt Zwrotny.

Punkt Zwrotny - nowe ważne miejsce na mapie stolicy

Rocznie produkujemy aż 62 mln ton odzieży, generując ogromne ilości odpadów i marnując cenne zasoby naturalne. To koszt, jaki środowisko płaci za szybką modę i pogoń za najnowszymi trendami, ale zawsze jest czas na zmiany!



To właśnie dlatego powstał Punkt Zwrotny, nowoczesne warszawskie EkoCentrum, które bezpłatnie edukuje młodzież (i nie tylko) w zakresie cyrkularności i zrównoważonej mody. Nie jest to jednak standardowa nauka, ale edukacja poprzez gry i zabawy, która ma szansę dotrzeć do pokoleń wychowanych w cyfrowym świecie.



W weekendy w Punkcie Zwrotnym odbywać będą się również warsztaty less waste, spotkania, wymiany ubrań, a EkoCentrum będzie też współpracować z różnymi organizacjami ekologicznymi.



“Jeśli i tak mam umrzeć to niech to będzie w modnych butach” - powiedział nam podczas wywiadów pewien nastolatek. To był impuls do stworzenia alternatywnej formy edukacji ekologicznej. Gra, współpraca, dobra grafika, multimedia i ekspercka wiedza przekazana w interaktywnej formie to składowe przepisu na Punkt Zwrotny - zaprasza Małgosia Żmijska z fundacji Mamy Projekt.

Wyświetlacze iiyama w Punkcie Zwrotnym



Na miejscu nie mogło więc zabraknąć marki iiyama, która chętnie angażuje się w programy ochrony środowiska, praw pracowniczych i zrównoważonego rozwoju, które są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. iiyama aktywnie wspiera swoich partnerów i inicjatywy stawiające na kreatywne podejścia do nauki i wykorzystanie nowych technologii, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem i najnowocześniejszymi rozwiązaniami.