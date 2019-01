iiyama: 25-calowy ekran WUXGA dla profesjonalistów

Firma iiyama poszerzyła swoją ofertę monitorów z serii ProLite o nowy model XU2595WSU-B1, który został wyposażony w 25-calową matrycę w technologii IPS o proporcjach 16:10 i rozdzielczości WUXGA. Panel charakteryzuje się świetną jakością obrazu, gwarantując wierną reprodukcję kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Pod względem wzornictwa, konstrukcja typu "ultra slim" zapewnia smukły wygląd utrzymany w bezramkowym designie.

Najnowszy monitor posiada matrycę IPS o rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200), która w porównaniu z ekranami Full HD oferuje o 11 proc. więcej przestrzeni roboczej. W efekcie urządzenie idealnie sprawdzi się w pracy w programach graficznych i CAD. Panel IPS wiernie odwzorowuje kolory, sprawiając, że barwy są nasycone a czernie głębokie. Z kolei krótki czas reakcji wynoszący 4ms oraz obecność technologii FreeSync pozwolą na chwilę relaksu od pracy przy ulubionej grze.

Model XU2595WSU-B1 został wyposażony również w technologie odpowiedzialne za poprawę parametrów obrazu i bezpieczeństwo wzroku użytkowników. Flicker-free niweluje migotanie obrazu dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming), a funkcja redukcji niebieskiego światła sprawia, że nawet w trakcie wielogodzinnej pracy przed ekranem wzrok się tak szybko nie męczy. Funkcja ACR (Advanced Contrast Ratio) pozwala natomiast na automatyczną regulację kontrastu i jasności obrazu.

Ekran pozwala na pochył w zakresie 22° w górę i 5° w dół. Obudowa jest też kompatybilna ze standardem VESA, co sprawia, że doskonale nadaje się do zamontowania na dowolnym stojaku lub ramieniu montażowym i tworzenia stanowisk składających się z kilku paneli. Monitor został wyposażony w wejście VGA, HDMI oraz DisplayPort. Posiada on także hub USB składający się z dwóch portów USB 2.0, wyjście słuchawkowe oraz dwa wbudowanie głośniki o mocy 2W.