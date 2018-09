IFA 2018: co można było zobaczyć na stoisku AVerMedia?

Podczas największych w Europie targów elektroniki użytkowej nie mogło zabraknąć specjalizującej się w sprzęcie wideo firmy AVerMedia. Producent pojawił się na berlińskiej imprezie z okazałym stoiskiem, na którym można było zobaczyć najnowsze produkty, w tym mikrofony dla twórców wideo czy słuchawki dla graczy.



Internationale Funkausstellung lub w skrócie IFA to impreza z długą tradycją, sięgającą jeszcze lat 20-tych XX wieku. Aktualnie to największe wydarzenie technologiczne na naszym kontynencie. Nic więc dziwnego, że przyciąga producentów z całego świata. Na stoisku AVerMedia podczas IFA prym wiodły produkty związane z grami. Nie zabrakło też gości specjalnych – zawodników zespołu Penta Sports. Można było się z nimi zmierzyć w grze FIFA 19.



Wśród skupionych wokół gamingowej tematyki produktów AVerMedia znalazły się m.in. wideo-grabbery GC573 Live Gamer 4K, GC553 Gamer Ultra oraz GC551 Gamer Extreme 2. W dobie rosnącej popularności streamowania gier, te niewielkie urządzenia stają się coraz bardziej popularnym elementem wyposażenia gamingowego komputera.



Na stoisku AVerMedia podczas berlińskiej imprezy można było zobaczyć także słuchawki dla graczy GH337 SonicWave 7.1, pozwalające na wykorzystanie dźwięku przestrzennego w grach, a także głośnik typu soundbar GS333 Soundblast. Uzupełnieniem tego dość silnie gamingowego image’u stoiska AVerMedia jest mikrofon skierowany do twórców wideo - AM310. Całość tworzy swoisty komplet stanowiska dla osób zajmujących się graniem, ale i streamowaniem gier.