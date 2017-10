ID-Cooling SE-207 - nowy cooler CPU

Firma ID-Cooling wprowadziła nowy model potężnego schładzacza procesorów o nazwie SE-207. Sprzęt ten ma posiadać dwa wentylatory i obsłuży CPU o najwyższym TDP. Dodatkowo zamontujemy go na wszystkie najpopularniejsze podstawki.



Wymiary coolera to 122 x 139 x 159 mm. Zbudowany jest on z dwóch radiatorów z siedmioma miedzianymi rurkami cieplnymi, które łączą się z miedzianą podstawką. Waga sprzętu wynosi 950 gramów razem ze śmigłami. Są to jednostki o średnicy 120 mm, które różnią się specyfikacją. Pierwszy z nich oferuje 1300 RPM i generuje szum na poziomie 30,1 dB. Zapewnia on przepływ ok. 56,2 CFM. Druga jednostka obraca się z prędkością 700-1800 RPM, gwarantując przepływ do 74,5 CFM oraz głośność 18 do 35,2 dB.



Nowość współpracuje z procesorami o TDP do 200 W, które montujemy na podstawkach Intel LGA2066/2011/1366/115x lub AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2. SE-207 pojawi się w sklepach już niebawem i będzie kosztował 60 euro.