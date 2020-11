HyperX wprowadza na rynek nową pamięć Impact DDR4 SODIMM

Podczas gdy ludzie na całym świecie wciąż pracują i uczą się zdalnie, HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Inc., poinformował o udostępnieniu nowej pamięci HyperX Impact DDR4 SODIMM, która zwiększa wydajność notebooków i małych komputerów PC. Ten nowy pojedynczy moduł pamięci o pojemności 16 GB dostępny jest również w zestawach 32GB. Marka HyperX oferuje różne warianty pamięci SODIMM Impact w modułach i zestawach od 8 GB do 64 GB, które pozwalają przyspieszyć działanie komputerów osobistych w różnych celach związanych z pracą, grami i edukacją.

„Nowa pamięć Impact DDR4 SODIMM dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii zapewnia dużą wydajność i maksymalną niezawodność” ― powiedziała Lavanya Pudoru, DRAM Business Manager w HyperX EMEA. „Funkcja Plug N Play (podłącz i pracuj) zwiększa ogólną wydajność notebooków i małych komputerów osobistych oraz używanych na nich aplikacji”.

Dostępna w pamięci HyperX Impact DDR4 SODIMM funkcja Plug N Play1 umożliwia automatyczne zwiększenie częstotliwości taktowania do najwyższej opublikowanej wartości w granicach szybkości dopuszczalnej przez system, dzięki czemu nie trzeba dostrajać systemu ręcznie. Pamięć ta ma certyfikat Ready for AMD Ryzen i Intel XMP-ready, co zapewnia jej szeroką kompatybilność.

W związku z tym, że coraz więcej osób pracuje i uczy się z domu, sprzedaż notebooków cały czas rośnie. Michael Lagoni, Dyrektor Generalny firmy Stackline wyspecjalizowanej w badaniach rynku detalicznego, zauważył: „W sierpniu sprzedaż notebooków w handlu internetowym wzrosła o ponad 37,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, co oznacza, że ten zwiększony popyt utrzyma się dłużej”.

Pamięć Impact DDR4 SODIMM zapewnia większą wydajność przy mniejszym zużyciu energii w porównaniu z tradycyjnymi przetaktowanymi pamięciami. Umożliwia użytkownikom optymalizację wydajności notebooków. Dzięki wykorzystaniu standardowego w przypadku pamięci DDR4 napięcia 1,2 V i funkcji automatycznego przetaktowywania Plug N Play nowa pamięć zużywa mniej energii, a tym samym wytwarza mniej ciepła, więc komputer pracuje ciszej.

Dostępność

Moduły pamięci HyperX Impact DDR4 SODIMM przechodzą gruntowne testy fabryczne pod względem szybkości i są objęte bezterminową gwarancją. Pamięci HyperX Impact DDR4 SODIMM można już nabyć za pośrednictwem sieci punktów sprzedaży detalicznej i internetowej firmy HyperX. Więcej informacji o produktach HyperX DDR4 i ich dostępności na całym świecie znajduje się na stronie internetowej dotyczącej pamięci HyperX.