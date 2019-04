HyperX wprowadza mikrofon HyperX QuadCast dla streamerów i komentatorów

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Company Inc. oraz lider branży gier i e-sportu, poinformował o wprowadzeniu do oferty mikrofonu HyperX QuadCastTM do przesyłania strumieniowego i nagrywania dźwięku. HyperX QuadCast jest wyposażony w uchwyt przeciwwstrząsowy i zapewnia cztery tryby przechwytywania dźwięku, regulację czułości, wbudowany filtr trzasków oraz funkcję wyciszania jednym dotknięciem, która informuje o wyciszeniu przez wyłączenie podświetlenia LED.

HyperX QuadCast przekazuje czysty dźwięk do komputera przez złącze USB. Urządzenie udostępnia cztery tryby rejestracji — stereofoniczny, wielokierunkowy, kardioidalny i dwukierunkowy — umożliwiające elastyczne przechwytywanie dźwięku oraz wykorzystuje wbudowany filtr trzasków zaprojektowany z myślą o redukcji szumu i zapewnieniu wyższej jakości audio.

QuadCast jest wyposażony w uchwyt przeciwwstrząsowy z podstawą, szybką regulację czułości i wyjście słuchawkowe 3,5 mm do monitorowania mikrofonu w czasie rzeczywistym. QuadCast współpracuje z wieloma urządzeniami i programami do prowadzenia rozmów, posiada certyfikaty Discord i TeamSpeak. Dołączony adapter uchwytu pasuje do gwintów 3/8” i 5/8” oraz jest zgodny z większością podstaw i wysięgników. QuadCast to mikrofon zaprojektowany z myślą o wymaganiach zarówno profesjonalnych graczy, jak i aspirujących streamerów, korzystających z komputerów PC, konsol PlayStation 4 i urządzeń Mac.

„HyperX stał się kultową marką wśród graczy. Dzięki naszemu zaangażowaniu stworzyliśmy szereg znakomitych urządzeń peryferyjnych dla tej społeczności” — mówi Julien Millet, Business Manager w HyperX w regionie EMEA. „Wprowadzenie mikrofonu HyperX QuadCast przez nasz zespół pokazuje jego niesłabnące zaangażowanie na rzecz graczy, streamerów i komentatorów”.

Specyfikacja mikrofonu HyperX QuadCast:

Mikrofon

Zużycie energii elektrycznej: 5 V 125 mA

Częstotliwość próbkowania/szybkość transmisji danych: 48 kHz/16 b

Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy

Typ kondensatora: trzy kondensatory 14 mm

Wzory biegunowe: stereofoniczny, wielokierunkowy, kardioidalny, dwukierunkowy

Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz – 20 kHz

Czułość: -36 dB (1 V/Pa przy 1 kHz)

Długość kabla: 3 m

Waga:

• Mikrofon: 254 g

• Uchwyt przeciwwstrząsowy i podstawa: 364 g

• Razem z kablem USB: 710 g

Wyjście słuchawkowe

Impedancja: 32 Ω

Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz – 20 kHz

Maksymalna moc wyjściowa: 7 mW

Współczynnik THD: ≤ 0.05% (1 kHz/0 dBFS)

Stosunek sygnału do szumu (SNR): ≥ 90 dB (1 kHz, RL=∞)