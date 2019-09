HyperX wprowadza gamingowy zestaw słuchawkowy Cloud Alpha S

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Company Inc., poinformował o wprowadzeniu zestawu słuchawkowego dla graczy: HyperX Cloud AlphaTM S. Zapewnia on odpowiednio dostosowany wirtualny dźwięk przestrzenny HyperX 7.11 oraz suwaki do regulacji tonów niskich na trzech poziomach, co pozwala graczom całkowicie zanurzyć się w rozgrywce.

Cloud Alpha S odznacza się wzornictwem i jakością dźwięku charakterystycznymi dla rodziny produktów HyperX Cloud Alpha, w tym technologią dwukomorową, która oddziela basy od średnich i wysokich tonów, sprawiając że dźwięk jest bardziej realistyczny. Wirtualny dźwięk przestrzenny HyperX 7.1 z funkcją miksera dźwięku pozwala regulować głośność gry i rozmów.

„Cloud Alpha S łączy oszałamiający dźwięk przestrzenny 7.1 z najwyższym komfortem i znakomitym wzornictwem charakterystycznymi dla rodziny produktów HyperX Cloud Alpha” — mówi Julien Millet, Business Manager w HyperX w regionie EMEA. „Nowe funkcje rozszerzają rodzinę zestawów słuchawkowych HyperX w celu zaspokojenia potrzeb graczy na wszystkich poziomach zaawansowania”.

Cloud Alpha S zapewnia komfort charakterystyczny dla produktów HyperX oraz jest wyposażony w najwyższej jakości nauszniki wykonane z pianki zapamiętującej kształt ucha z udoskonaloną, oddychającą skórą ekologiczną oraz wytrzymałą aluminiową konstrukcją. Zestaw zawiera również odłączany mikrofon z funkcją redukcji szumów, przewód sygnałowy w oplocie, zapasowy zestaw nauszników oraz torbę.

Dostępność

Więcej informacji na temat globalnej dostępności zestawów słuchawkowych HyperX Cloud Alpha S można znaleźć na stronie internetowej poświęconej temu modelowi. Sugerowana cena produktu to 549 PLN.

Specyfikacja zestawów słuchawkowych HyperX Cloud Alpha S:

Słuchawki

Przetwornik: dynamiczny niestandardowy, 50 mm, z magnesami neodymowymi

Typ: wokółuszne, zamknięte

Charakterystyka częstotliwościowa: 13 Hz – 27 kHz

Impedancja: 65 Ω

Poziom ciśnienia akustycznego: 99 dBSPL/mW przy 1 kHz

Współczynnik THD: ≤ 1%

Waga: 310 g

Waga z mikrofonem: 321 g

Długość kabla: 1 m

Typ złącza: 3,5 mm (4 bieguny)

Mikrofon

Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy

Wzór biegunowy: dwukierunkowy, tłumiący hałas

Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz – 18 kHz

Czułość: -38 dBV (0 dB = 1 V/Pa przy 1 kHz)

Mikser dźwięku z wejściem USB

Waga: 57 g

Długość kabla: 2 m