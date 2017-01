HyperX, oddział firmy Kingston Technology Company, Inc., ogłosił premierę najbardziej zaawansowanego zestawu słuchawkowego do gier - HyperX Cloud Revolver S z Dolby 7.1 Surround Sound uruchamianym w trybie plug and play. Premiera HyperX Cloud Revolver S nastąpi w styczniu 2017 roku podczas targów CES w Las Vegas, a do oficjalnej sprzedaży słuchawki trafią 14 marca.

Nowa propozycja zestawu HyperX to ukłon w stronę profesjonalnych graczy ceniących sobie komfort użytkowania oraz najwyższej jakości przestrzenny dźwięk, który umożliwia uzyskanie przewagi podczas rozgrywki. Słuchawki wyposażone zostały w technologię Dolby Headphone oraz przejściówkę USB, która dostarcza najwyższą jakość dźwięku po wciśnięciu jednego przycisku. Producent zadbał także o wysoki komfort gracza w trakcie wielogodzinnych rozgrywek. Nowy model słuchawek został wyposażony w szeroki pałąk oraz w zapamiętujące kształt ucha, wygodne pianki HyperX Signature Memory Foam. Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Revolver S wyposażony został w kierunkowe przetworniki o średnicy 50 mm oraz mikrofon redukujący szumy. Słuchawki są kompatybilne z komputerami PC, konsolami Xbox One, PS4, Wii U, komputerami Mac oraz urządzeniami przenośnymi.

Niezwykły realizm dźwięku najnowszego Dolby Headphone połączony został z tym samym DNA występującym w wielokrotnie nagradzanym zestawie HyperX Cloud Revolver. Premierowy model Cloud Revolver S został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie oraz wydajności przy jednocześnie najbardziej konkurencyjnej jakości dźwięku. Dzięki temu, doskonale sprawdzi się nie tylko w grach FPS i potyczkach toczonych na wielkich, wirtualnych otwartych przestrzeniach, ale pozwoli również odtworzyć wrażenia z sali koncertowej.

„Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Revolver S zapewnia niewiarygodną jakość dźwięku, wydajność klasy premium oraz komfort, który docenią profesjonalni gracze. Wystarczy podłączyć zestaw, wcisnąć jeden przycisk, a przestrzenny dźwięk Dolby przeniesie nas w sam środek akcji”. - mówi Edward Baily, Business Manager w regionie EMEA, HyperX. „Cloud Revolver S zapewnia świetne wrażenia podczas wielogodzinnych rozgrywek, oglądania filmów oraz słuchania muzyki w wysokiej jakości”.

Opracowane profile audio zestawu Cloud Revolver S wykorzystują unikalną technologię, która pozwala graczom na lepszą orientację w otaczającej przestrzeni gry, dokładnie oddając różne kąty i odległości pochodzenia dźwięków. Dzięki trzem predefiniowanym trybom oddzielającym boost, flat oraz wokal, każdy gracz może wybrać ustawienie dźwięku, które w największym stopniu będzie odpowiadało jego potrzebom. W wyniku tego gracze zyskują przewagę w grach typu FPS poprzez możliwość lokalizacji przeciwników znacznie dokładniej i szybciej niż dotychczas było to osiągalne.

Cloud Revolver S zostały zaprojektowane, aby zapewnić rozgrywkę na poziomie premium. Dodatkowe funkcje obejmują:

• Dźwięk jakości Dolby Surround – Nowy klucz audio USB, który uruchamia przestrzenny dźwięk przy pomocy jednego przycisku (plug and play) oraz wbudowana wysokiej jakości karta dźwiękowa

• Zaprojektowany przez graczy – Trzy ustawienia korektora umożliwiające niezależną regulację głośności i przycisk wyciszania mikrofonu wraz z podświetleniem LED pozwalającym na szybkie sprawdzenie aktywnych trybów

• Nowy wygląd - Szeroki i wygodny pałąk, matowe czarne wykończenie oraz pianka zapamiętująca kształt

• Wydajność klasy premium – Dodatkowe oprogramowanie lub oddzielny zestaw audio nie jest wymagany, w przeciwieństwie do konkurencyjnych zestawów słuchawkowych

Specyfikacja techniczna słuchawek:

• Sterownik: dynamiczny, o średnicy 50mm, z magnesami neodymowymi

• Typ: wokółuszne, zamknięte

• Częstotliwość przenoszenia: 12–28000 Hz

• Impedancja: 30 Ω

• Poziom ciśnienia akustycznego: 100,5 dBSPL/mW przy 1 kHz

• Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 2%

• Moc wejściowa: nominalna 30 mW, maks. 500 mW

• Waga: 360 g

• Waga z mikrofonem: 376 g

• Długość i typ przewodu: Zestaw (1 m) + moduł sterowania audio (2,2 m) + kabel PC (2m)

• Złącza: zestaw słuchawkowy wtyczka 3,5 mm (4 pola) + moduł sterowania audio – wtyczki 3,5 mm stereo i mikrofonu

Specyfikacja techniczna mikrofonu:

• Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy

• Charakterystyka kierunkowości: dwukierunkowy, z redukcją szumów

• Częstotliwość przenoszenia: 50–18000 Hz

• Czułość: -44 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

Cena i dostępność

Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Revolver S do oficjalnej sprzedaży trafi 14 marca 2017 roku i dostępny będzie u autoryzowanych sprzedawców HyperX w cenie 699 złotych. Produkt opatrzony jest dwuletnią gwarancją oraz objęty został legendarnym wsparciem producenta. HyperX Cloud Revolver S zostanie zaprezentowany po raz pierwszy podczas targów CES 2017 w dniach 5-8 stycznia 2017 w Las Vegas.