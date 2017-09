Huawei ujawnia przyszłość sztucznej inteligencji w urządzeniach mobilnych

Huawei Consumer Business Group zaprezentował innowację, która zapoczątkuje nową erę smartfonów. CEO Richard Yu w swoim przemówieniu przedstawił wizję przyszłości dla firmy Huawei, w której, wraz z zastosowaniem Kirin 970, pojawia się nowa jakość urządzeń, bazujących na sztucznej inteligencji. Łącząc możliwości chmury z szybkością i responsywnością inteligentnych procesorów, Huawei wprowadza sztuczną inteligencję do codziennego życia. Oferuje tym samym nową jakość doświadczeń oraz interakcji pomiędzy ludźmi a ich urządzeniami.



„Kiedy patrzymy na przyszłość smartfonów, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na progu ekscytującej, nowej ery”, powiedział Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group. „Mobilna sztuczna inteligencja = sztuczna inteligencja urządzenia + sztuczna inteligencja chmury. Firma Huawei czuje się zobowiązana do tego, by rozwijać swoje urządzenia, tworząc z nich urządzenia inteligentne. Czyni to poprzez wypracowywanie całościowych rozwiązań, które będą wspierać jednoczesny rozwój procesorów, urządzeń oraz chmury. Ostatecznym celem tego procesu jest zapewnienie jak najlepszych wrażeń użytkownikom urządzeń mobilnych. Kirin 970 jest pierwszym procesorem, który zapoczątkowuje serię innowacji i wprowadza sztuczną inteligencję do urządzeń Huawei. Dzięki temu stają się one bezkonkurencyjne.”

Po latach rozwoju sztucznej inteligencji w chmurze pojawiały się plany szerokiego zastosowania, jednak doświadczenia użytkowników pokazywały, że udoskonalone muszą być przede wszystkim kwestie opóźnienia, stabilość działania i bezpieczeństwo danych. Połączenie sztucznej inteligencji w chmurze oraz możliwości procesora, otworzyły nowe możliwości współpracy i rozwoju. Urządzenie ze sztuczną inteligencją na pokładzie oferuje ogromne możliwości wykrywania wzorów zachowań, które są podstawą pomagania ludziom. Czujniki generują duża liczbę spersonalizowanych danych oraz scenariuszy – wszystko to w czasie rzeczywistym. Urządzenia, wspierane przez ogromne możliwości obliczeniowe procesora, będą lepiej rozpoznawać potrzeby użytkownika, zapewniając prawdziwą personalizację i łatwo dostępne usługi.

Kirin 970 jest zasilany przez 8-rdzeniowy procesor i 12-rdzeniowy processor graficzny nowej generacji. Procesor, zbudowany z wykorzystaniem 10-nanometrowego procesu technologicznego zawiera 5,5 miliarda tranzystorów na powierzchni zaledwie 1 cm². Nowy produkt flagowy firmy Huawei - Kirin 970 to pierwsza mobilna platforma komputerowa sztucznej inteligencji, wyposażona w dedykowaną jednostkę (Neutral Processing Unit – NPU). W porównaniu do czterordzeniowego procesora Cortex-A73, nowa heterogeniczna architektura obliczeniowa Kirin 970 zapewnia do 25-krotnie lepsze efekty przy 50-krotnie wyższej efektywności energetycznej. Mówiąć prościej – Kirin 970 może wykonywać te same zadania związane ze sztuczną inteligencją szybciej, przy mniejszym zużyciu energii. W teście rozpoznania zdjęć Kirin 970 przetwarzał 2000 obrazów na minutę, co oznacza, że był szybszy niż inne procesory dostępne na rynku.

Kolejne postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji wymagają wspólnego wysiłku, który dotyczy dziesiątek milionów programistów, a także opinii setek milionów użytkowników. Huawei pozycjonuje Kirin 970 jako platformę otwartą na mobilne systemy sztucznej inteligencji. Otwiera również procesor na potrzeby programistów oraz partnerów, którzy mogą znaleźć nowe i innowacyjne zastosowania urządzeń.