Huawei prezentuje nową stylową serię MateBooków

Huawei przedstawił dzisiaj trzy nowe MateBooki, poszerzając swoje portfolio urządzeń mobilnych. Huawei MateBook X, Huawei MateBook E oraz Huawei MateBook D na nowo definiują pojęcie mobilności komputerów osobistych. Nowa seria urządzeń jest kontynuacją osiągnięć Huawei we wprowadzaniu na rynek produktów klasy premium. Wśród zaprezentowanych urządzeń znajduje się nie tylko innowacyjny laptop 2 w 1, ale też pierwsze komputery osobiste marki Huawei. Najnowsza seria MateBooków pojawi się na rynku już latem 2017 roku.

MateBooki Huawei są przeznaczone dla użytkowników, którzy żyją w biegu i dzielą swój czas między dom, a pracę. Nowe urządzenia są pięknie wykonane i oferują całą gamę nowoczesnych rozwiązań mobilnych, które ułatwią życie nie tylko zawodowe, ale też prywatne.

Huawei stara się wprowadzać na rynek takie rozwiązania, które zainspirują odbiorców oraz rozbudzą ich chęć odkrywania świata. Nasza nowa flagowa seria niezwykłych MateBooków sprawia, że staje się to możliwe – mówi Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group. MateBook X oraz MateBook D charakteryzuje oszałamiający design, jakość wykonania oraz doskonała wydajność. To pierwsze modele,

w których zainstalowaliśmy imponujący system audio Dolby Atmos. Pionierskie notebooki MateBook X, MateBook D, MateBook E doskonale uzupełniają gamę naszych smartfonów, urządzeń typu wearable oraz inteligentnych rozwiązań IoT. Spełniają też oczekiwania naszych klientów, ukształtowanymi przez realia cyfrowego świata, w którym jest łączność przez 24 godziny na dobę.

Styl, mobilność oraz łączność z całym światem

Huawei MateBook X został stworzony, aby zaoferować swoim użytkownikom niesamowite doświadczenia. To urządzenie, które jest jednocześnie wydajne i bardzo stylowe. Stosunek wielkości ekranu do obudowy MateBooka wynosi 88%, zaś ramka ma zaledwie 4.4 mm szerokości. Proporcje ekranu, wynoszą 3:2, przez co urządzenie oferuje użytkownikom świetne wrażenia wizualne. Dzięki technologii chłodzącej Huawei Space Cooling, po raz pierwszy w historii zastosowano w komputerze osobistym materiał o zmiennej fazie skupienia, zamknięty w mikrokapsułkach – takie tworzywo jest powszechnie wykorzystywane w lotnictwie. Sercem 13-calowego notebooka jest procesor Intel® Core™ i7 lub i5 siódmej generacji.

Ponadto w notebooku zainstalowano ekran 2K chroniony przez Cornig Gorilla Glass oraz technologię dbającą o komfort widzenia. Laptop może się również pochwalić pojemną baterią 41.4Wh. Huawei

MateBook X to także pierwszy komputer osobisty, w którym znalazł się system audio Dolby Atmos. Co więcej, urządzenie zostało wyposażone w głośniki zaprojektowane we współpracy z firmą Dolby. Użytkownicy będą mogli nie tylko cieszyć się brzmieniem przestrzennym, ale też realistycznym, czystym dźwiękiem.

Jesteśmy podekscytowani nawiązaniem z Huawei współpracy, która pokaże światu świetne systemy audio Dolby Atmos, mówi Giles Baker, Senior Wice Prezydent działu Consumer Entertainment firmy Dolby Labolatories. To nie jest zwyczajny system nagłośnienia w laptopie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby skonstruować kompleksowe rozwiązania, idealnie dopasowujace do siebie sprzęt i oprogramowanie. W efekcie otrzymaliśmy zapierające dech w piersi, wciągające doświadczenie dźwiękowe, z którego jesteśmy ogromnie dumni.

MateBook X z sukcesem przenosi opracowaną przez koncern Huawei technologię odczytu linii papilarnych ze smartfonów na komputery, integrując czytnik linii papilarnych z przyciskiem zasilania.

Urządzenie współpracuje z Windows Hello, nową funkcjonalnością systemu Windows 10, dzięki której możliwe jest logowanie się za pomocą odczytu linii papilarnych. Co więcej, wbudowany MateBook Manager* ułatwia skuteczne nawiązanie łączności między smartfonami Huawei a MateBookiem. Notebook zaprojektowano w myśl szykownej i ekskluzywnej estetyki flagowych produktów Huawei. Jest dostępny

w wielu kolorach, w tym prestige gold, space gray, rose gold.

Huawei MateBook E to stworzone przez Huawei urządzenie nowej generacji typu 2w1. Uwzględnia ono nowoczesne, a przy tym przełomowe rozwiązania projektowe. Wśród nich znalazła się mocowana klawiatura, którą można odchylić pod kątem 160 stopni. Jest dostępna w kolorze niebieskim i brązowym. Aby łatwiej zmienić funkcję tabletu na laptopa, w stacji dokującej zredukowano liczbę szpilek Pogo z siedmiu do trzech. Huawei MateBook E może się pochwalić procesorem Intel® Core™ i5 siódmej generacji. Duży ekran dotykowy 2K, ma cienkie ramki i zajmuje aż 84% obudowy.

Poza wrażeniami wizualnymi, hybryda zapewnia także najwyższej klasy jakość dźwięku, dzięki technologii Dolby Audio Premium. Huawei MateBook E wyposażono w w baterię 33.7Wh. Urządzenie ma również niezależny chip, pozwalający na uwierzytelnianie odczytu linii papilarnych. Takie rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz prywatności. Do Huawei MateBook E dołączono też szereg różnych akcesoriów, w tym całkowicie nową wielofunkcyjną stację dokującą MateDock 2 oraz superczuły rysik MatePen.**

Huawei MateBook D to 15.6-calowy notebook. Ma 16.9mm grubości oraz wąską ramkę

o szerokości 6.2mm. Dzięki dużemu kątowi widzenia, mierzącemu 178 stopni oraz stosunkowi wielkości ekranu do obudowy (83%), urządzenie to doskonale sprawdzi się podczas korzystania z multimediów. Obudowa notebooka została wykonana ze stopu aluminium i jest dostępna w trzech kolorach: Space Gray, Champagne Gold oraz Aurora Blue. W urządzeniu zastosowano pełnowymiarową klawiaturę wyspową. Ponadto, laptop zawiera także system audio Dolby Atmos oraz głośniki, które zostały zaprojektowane wspólnie z firmą Dolby.

Poza procesorem Intel® Core™ i7 oraz i5 siódmej generacji, wybrane modele Huawei MateBook D zostały wyposażone w kartę graficzną NVIDIA GeForce 930MX z 2GB pamięci GDDR5. Bateria o pojemności 43.3Wh jest w stanie poradzić sobie również z całym bogactwem wrażeń rozrywkowych. Huawei MateBook D jest dostarczany z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 10.

Kluczowe informacje:

Huawei MateBook X

Minimalistyczny i stylowy design. Stosunek wielkości ekranu do obudowy wynoszący 88% oraz ramka

o szerokości 4.4 mm. 13-calowy notebook o konstrukcji bez wentylatora, procesor Intel® Core™ i7 lub i5 siódmej generacji, system audio Dolby Atmos. Innowacyjny przycisk zasilania, pełniący jednocześnie funkcję czytnika linii papilarnych.

Huawei MateBook E

Następca zaprezentowanego na MWC 2016 MateBooka. Elegancki laptop 2w1, stosunek wielkości jego ekranu do obudowy wynosi 84%. Nowa klawiatura, której kąt nachylenia można regulować do 160 stopni. Procesor Intel® Core™ i5 lub m3 siódmej generacji oraz dotykowy wyświetlacz 2K.

Huawei MateBook D

Dynamiczny 15.6 - calowy notebook, którego stosunek wielkości ekranu do obudowy wynosi 83%, kąt widzenia równy 178 stopni. Procesor Intel® Core™ i7 lub i5 siódmej generacji, karta graficzna NVIDIA GeForce 940MX z 2GB GDDR5, system audio Dolby Atmos.