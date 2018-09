Huawei prezentuje Kirin 980 – najmocniejszy i najinteligentniejszy procesor mobilny na świecie

Podczas targów IFA 2018 w Berlinie Huawei zaprezentował Kirin 980. Jest to najmocniejszy procesor mobilny z pierwszym na świecie chipem z podwójnym dedykowanym procesorem NPU, odpowiedzialnym za obsługę sztucznej inteligencji na jeszcze wyższym poziomie. Procesor charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością – w porównaniu ze swoim poprzednikiem, wzrosła ona aż o 20%, a efektywność energetyczna – aż o 40%. Kirin 980 wspierany jest przez procesor graficzny Mali-G76 i modem LTE kat. 21. Podczas IFA 2018 Huawei zaprezentował również Huawei AI Cube – urządzenie, które łączy funkcje routera LTE z inteligentnym głośnikiem oraz Huawei Locator. Przedstawiono też dwa nowe, gradientowe kolory smartfonów P20 Pro.

Kirin 980 to pierwszy na świecie komercyjny procesor produkowany w najnowocześniejszym 7-nanometrowym procesie litograficznym. Na 1cm2 powierzchni zostało umieszczonych 6,9 miliarda tranzystorów, o 1,6 razy więcej w porównaniu do poprzedniej generacji procesora. W porównaniu do 10-nanometrowego, 7-nanometrowy proces technologiczny pozwolił na zwiększenie wydajności o 20%, a efektywności energetycznej aż o 40%.

Kirin 980 jest pierwszym procesorem, opartym na rdzeniach Cortex-A76, które są o 75% wydajniejsze i o 58% bardziej efektywne energetycznie w porównaniu do poprzedniej generacji chipów. System Kirin CPU wykorzystuje inteligentny mechanizm Flex-scheduling, który tworzy 3-stopniową architekturę efektywności energetycznej, składającą się z dwóch super dużych rdzeni Cortex-A76, dwóch dużych Cortex-A76 i czterech małych rdzeni Cortex-A55. W porównaniu do tradycyjnej konstrukcji big.LITTLE, rozwiązanie Kirin CPU pozwala na natychmiastowy dostęp do wysokowydajnych rdzeni, niezbędnych do obsługi zaawansowanych aplikacji i gier, płynną pracę dzięki wydajnym rdzeniom przy mniej wymagających czynnościach i efektywną energetycznie codzienną pracę urządzenia, którą gwarantują energooszczędne rdzenie. Takie rozwiązanie pozwala na szybsze uruchomianie aplikacji, lepszą wielozadaniowość i ogólną poprawę płynności działania urządzenia.

Sztuczna inteligencja na jeszcze wyższym poziomie

Kirin 980 otwiera nową erę w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w rozwiązaniach mobilnych. Podwójny procesor NPU, odpowiadający za zadania związane z AI, potrafi rozpoznać do 4500 obrazów na minutę, co stanowi wzrost o 120% w porównaniu do Kirina 970. Dodatkowo, procesor wspiera obliczenia w chmurze.

Kirin 980 wyposażony został w procesor graficzny Mali-G76. Dzięki temu układ może zaoferować o 46% większą moc przetwarzania grafiki, co przekłada się na wzrost wydajności o aż 178% w porównaniu z poprzednią generacją. Mali-G76 wyposażony został w innowacyjną technologię detekcji i automatycznego przyspieszenia procesora w sytuacjach mocnego obciążenia – przydatną szczególnie podczas grania.

Nowa jakość fotografii

Kirin 980 oferuje znaczące usprawnienia w zakresie fotografii mobilnej. Procesor, w porównaniu ze swoim poprzednikiem, zwiększa aż o 46% przepustowość danych oraz oferuje nową technologię składania obrazów HDR, umożliwiając zmianę kontrastu na wybranych częściach fotografii. Ponadto procesor wykorzystuje redukcję szumów Multi-pass, precyzyjnie usuwając artefakty bez utraty jakości. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych. Kolejną nowością jest ulepszone śledzenie ruchu – skuteczność tej funkcji została podniesiona do 97,4%.

Kirin 980 wspiera pierwszy na świecie modem obsługujący technologię LTE kat. 21, pozwalającą na przesył danych z prędkością 1,4Gb/s. Ponadto procesor obsługuje agregację pasm LTE działających na różnych częstotliwościach. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie wybierać operatorów sieci komórkowych bez utraty jakości połączeń.

Kirin 980 – najważniejsze informacje

• produkowany w przełomowej technologii 7-nanometrowej

• podwójny procesor NPU – odpowiedzialny za sztuczną inteligencję

• 6,9 miliarda tranzystorów na 1cm2 – 1,6 razy więcej niż w poprzedniku

• osiem rdzeni – 2x super duże Cortex-A76, 2x duże Cortex-A76, 4x małe Cortex-A55

• 20% wzrostu wydajności, 40% wzrostu efektywności energetycznej

• GPU: Mali-G76 – 46% więcej mocy obliczeniowej, 178% wyższa efektywność

• LTE kat. 21 – przesył danych z prędkością do 1,4Gb/s

Huawei AI Cube

Podczas IFA 2018, Huawei zaprezentował również inteligentne urządzenie – Huawei AI Cube – połączenie routera LTE z inteligentnym głośnikiem. Router obsługuje łączność LTE kategorii 6 (pobieranie: 300Mbps). Urządzenie jest kompatybilne ze standardem WiFi 802.11ac, co oznacza bezproblemową pracę zarówno na kanale 2,4GHz jak i 5GHz oraz pozwala przesyłać dane w sieci LAN z prędkością 1200Mb na sekundę.

Huawei AI Cube współpracuje również z asystentem głosowym Alexa. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do komend rozumianych przez Alexę i kontrolować inteligentne urządzenia domowe.

Głośnik Huawei gwarantuje wysoką jakość dźwięku dzięki wbudowanej technologii Huawei Histen. Funkcja ta pozwala na adaptacyjną kontrolę głośności, wzmocnienie niskich i wysokich dźwięków oraz precyzyjne rozpoznawanie głosu nawet z dużej odległości.

Huawei P20 Pro w nowych kolorach

Podczas targów IFA przedstawione zostały również smartfony Huawei P20 Pro w unikalnych gradientowych kolorach: Morpho Aurora i Pearl White. Tworząc barwy, Huawei po raz kolejny zainspirował się kolorami natury. Inspiracją dla Morpho Aurora był motyl Morpho, a Pearl White nawiązuje do elegancji pereł.

Lokalizator Huawei

Huawei zaprezentował również Huawei Locator, nadajnik lokalizacyjny, obsługujący cztery najpopularniejsze standardy systemu nawigacji: GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Urządzenie komunikuje się z użytkownikiem w czasie zbliżonym do rzeczywistego z wykorzystaniem karty nanoSIM lub eSIM, obsługując roaming na całym świecie. Huawei Locator wyposażony jest w przycisk SOS, funkcję Geofence (wyznaczania stref poza którymi aktywuje się powiadomienie) oraz BLE Found, czyli usługę, która aktywuje alarm kiedy sparowany smartfon znajduje się w odległości do 10 metrów od urządzenia. Lokalizator spełnia normy ochrony przed wodą i kurzem IP68.