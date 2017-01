Huawei P10 pokazany na renderach

Nowy flagowiec Huawei P10 powinien być zapowiedziany już 26 lutego, tuż przed targami MWC w Barcelonie. W związku z tym nie powinniśmy się dziwić, że do sieci trafia coraz więcej informacji na jego temat. Teraz pokazano pierwsze rendery prasowe tego smartfona.



Grafiki pochodzą prosto z Chin. Dzięki nim możemy dosyć dobrze ocenić czego spodziewać się po Huawei P10. Urządzenie to będzie wyposażone w czytnik linii papilarnych na froncie, ciekie ramki dookoła ekranu oraz wyświetlacz zakrzywiony na bokach. Aparat cyfrowy został zaprojektowany razem z firmą Leica i umieszczony jest z tyłu. Jest to podwójna jednostka wspierana przez dwie lampy LED i laserowy autofokus. Pod maską ma znaleźć się procesor Kirin 960, 6 GB pamięci RAM, a obraz będzie prezentowany na ekranie 5,5 cala o jakości QHD.



Rozpoczęcie sprzedaży Huawei P10 ma ruszyć już 10 marca.