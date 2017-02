Huawei P10 Plus na renderze

Prosto z Chin trafił do sieci render smartfona P10 Plus, dzięki czemu możemy lepiej poznać design urządzenia firmy Huawei. Wcześniej mieliśmy już okazję zobaczyć wariant P10. Wersja z dopiskiem Plus wyróżnia się zakrzywionym ekranem, czytnikiem linii papilarnych z tyłu oraz przyciskiem Home.



Oprócz tego widzimy nad ekranem dodatkowy czujnik, który będzie skanerem tęczówki, który widzieliśmy już w modelu Note 7. Z uwagi na spory rozmiar P10 Plus i zakrzywione boki, to jest on mocno podobny do Mate 9 Pro. Wokół sensora autofokusa mamy lampę błyskową w formie pierścienia diod LED. Pod maską ma znaleźć się procesor HiSilicon Kirin 965, 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na pliki (lub 8 + 256 GB). Oczywiście w każdym przypadku będziemy mogli skorzystać także ze slotu na karty pamięci. Telefon ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7.0 Nougat z nakładką EMUI 5.0. Bateria będzie miała pojemność 3650 mAh.



Zapowiedź P10 i P10 Plus ma mieć miejsce w trakcie konferencji Huawei na targach MWC 2017.