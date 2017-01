Huawei P10 Lite - znamy jego wygląd

Firma Huawei zajmuje się obecnie przygotowywaniem kilku nowych smartfonów, a w tym modelu Honor 8. Użytkownicy czekają jednak głównie na nadchodzącą flagową serię chińskiego producenta, czyli P10. Ten ma być zaprezentowany w trakcie targów MWC.



Na rynku pojawi się poza bazowy P10, także usprawniona wersja P10 Plus i budżetowy model, który będzie nazywał się P10 Lite. To właśnie ten ostatni pojawił się w bazie TENAA, czyli chińskiego urzędu certyfikacji. Widnieje on tam pod nazwą WAS-AL00 i posiada ośmiordzeniowy procesor Kirin o taktowaniu 2.1 GHz, 4 GB pamięci RAM i 64 GB na dane. Z tyłu znajdziemy aparat cyfrowy 12 MPix, a z przodu jednostkę 8 MPix do selfie. Poza tym mamy tutaj czytnik linii papilarnych pod sensorem aparatu. Obraz wyświetlany jest na ekranie 5,2 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Za zasilanie ma odpowiadać bateria 2900 mAh.



Całość będzie pracowała pod kontrolą Androida 7.0 Nougat. Wymiary sprzętu to 146.5 x 72 x 7.2 mm, a jego waga wynosi 146 gramów.