Huawei Mate 10 Porsche Design debiutuje na polskim rynku

Po znakomitym przyjęciu przez klientów Huawei Mate 10 Pro, do sprzedaży na polskim rynku wchodzi ekskluzywna wersja smartfona zaprojektowana przez Porsche Design. Mate 10 Pro Porsche Design wyposażony jest m. in. w procesor ze sztuczną inteligencją i aparaty powstałe we współpracy z Leica. Smartfon łączy w sobie innowacyjność technologii Huawei i kunszt wzornictwa legendarnej, luksusowej marki samochodowej. Urządzenie jest dedykowane najbardziej wymagającym użytkownikom, którzy lubią otaczać się wyjątkowymi przedmiotami.

Huawei Mate 10 Porsche Design napędzany jest przez inteligentny procesor Kirin 970, posiada 6GB pamięci RAM oraz aż 256GB pamięci wewnętrznej. Za zasilanie smartfona odpowiada bateria o pojemności 4000mAh – dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i procesowi optymalizacji zapewnia ona nawet dwa dni intensywnej pracy. Smartfon obsługuje autorski system ładowania Huawei – SuperCharge. Dzięki tej technologii wystarczy 20 minut, aby bateria została naładowana na cały dzień. Smartfon wyposażony został w 6-calowy ekran FullView o proporcjach 18:9. Co ważne, wyświetlacz wspiera technologię HDR10, dzięki czemu obraz jest wyraźniejszy i jaśniejszy.

Ekskluzywna wersja Huawei Mate 10 Porsche Design została opracowana przez projektantów legendarnej, luksusowej marki samochodowej. Zarówno przód, jak i tył urządzenia wykonane zostały z solidnego szkła w kolorze Diamond Black. Również interfejs smartfonu został opracowany z projektantami Porsche Design. W zestawie znajduje się również wyjątkowe, skórzane etui.

- Nasze partnerstwo z Porsche Design odzwierciedla filozofię Huawei, zgodnie z którą doskonały design urządzeń jest tak samo ważny jak najwyższa wydajność i doskonałe parametry techniczne. Huawei Mate 10 Porsche Design to jeden z najlepszych smartfonów w historii naszej marki. Jest to inteligentna maszyna, zapewniająca najwyższy komfort korzystania, a przy tym jest wyjątkowo piękna – powiedział Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group.

W Huawei Mate 10 Pro Porsche Design, zastosowano aparat, który powstał we współpracy z firmą Leica. Dwa obiektywy – 12Mpx RGB oraz 20MPx monochromatyczny pozwalają na wykonanie zdjęć o niesamowitej liczbie szczegółów. W wykonaniu perfekcyjnej fotografii pomoże też sztuczna inteligencja wbudowana w procesor smartfona. Dzięki niej aparat jest w stanie w czasie rzeczywistym określić osobę, przedmiot, ilość światła, scenerię i odpowiednio dopasować kontrast, czas otwarcia migawki, ekspozycję i balans bieli. Ogromną zaletą aparatu jest najjaśniejszy na rynku obiektyw – f/1.6. Dzięki niemu bez problemu można wykonywać zarówno zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych, jak i obiektom, które są w ruchu.

Huawei Mate 10 Porsche Design jest już dostępny na polskim rynku.

Cena: 5 699 zł.