HTC U Ultra - smartfon bez gniazda słuchawkowego

Firma HTC wprowadzi na rynek kolejny model phabletu, który będzie pozbawiony gniazda słuchawkowego. Model U Ultra do tej pory prezentowany był jako urządzenie o nazwie kodowej Ocean Note.



Według najnowszych doniesień będzie pozbawiony on przycisku fizycznego. Na jego pokładzie znalazł się także ekran dotykowy o przekątnej 6 cali. Z tyłu znajdziemy moduł foto-wideo, który w teście DxOMark Mobile uzyskał najlepszy wynik. Do tej pory liderem tego rankingu był Google Pixel. Przypomnijmy, że HTC 10 uzyskał w nim wynik 88 punktów co oznacza, że plotka o doskonałym aparacie cyfrowym nie jest przesadzona.



HTC U Ultra nie będzie oparty na procesorze Qualcomm Snapdragon, jednak nie mamy potwierdzonych informacji, co za układ zajmie jego miejsce. Możliwe, że nowy phablet będzie pokazany w trakcie konferencji "For U" 12 stycznia. Sprzedaż zapewne rozpocznie się 28 stycznia.