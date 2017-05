HTC U 11 trafił do bazy Geekbench

Dzięki nowemu wpisowi w bazie benchmarka Geekbench dowiedzieliśmy się szczegółów na temat smartfona HTC U 11 i jego wydajności. Plotki, o których pisaliśmy Wam wcześniej potwierdziły się.



HTC U 11 zostanie wyposażony w układ Snapdragon 835 marki Qualcomm i 4 GB pamięci RAM. Model ten uzyskał w teście dla jednego rdzenia w tytułowym benchmarku aż 1912 punktów. Podczas sprawdzenia wszystkich rdzeni odnotowano rezultat 6137 punktów. To oznacza, że HTC U 11 będzie jednym z najszybszych smartfonów na rynku w 2017 roku. Można go spokojnie porównać do innych produktów z Androidem, jak np. Samsunga Galaxy S8+, który ma ten sam procesor i uzyskał wyniki 1832 i 6301 punktów.



Najnowszy smartfon HTC powinien mieć swoją prezentację już 16 maja. Będzie on na początku pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7.1.1 Nougat z nakładką Sense 9.