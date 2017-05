HTC U 11 na pierwszych zdjęciach

Smartfon HTC pojawił się właśnie w sieci na pierwszych renderach. Jego premiera ma mieć miejsce za kilka dni. Teraz mamy już pewność, że będzie on pozbawiony złącza słuchawkowego 3,5 mm.



Z tyłu telefonu umieszczono aparat cyfrowy z diodą doświetlającą LED i logo HTC. Pod ekranem widzimy czytnik linii papilarnych. Wyświetlacz jest ze szłem 2.5D, a nad nim mamy kamerkę do wideorozmów. Poza wersją w kolorze czerwonym mamy mieć też do wyboru inne obudowy. W Geekbench znaleziono jakiś czas temu specyfikację tego modelu, z której wynika, że ekran będzie miał rozmiar 5,5 cala i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Pod maską znajdziemy procesor Snapdragon 835, grafikę Adreno 540, 4/6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na pliki. Nie zabraknie także slotu na karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB.



Zastosowany aparat cyfrowy otrzyma optykę Sony IMX362 o rozdzielczości 12 MPix z przesłoną f/1.7. Na froncie kamerka Sony IMX351 będzie miała jakość 16 MPix i przesłonę f/2.0. Oczywiście nie zabraknie systemu Android w wersji 7.1.1 i modułów WiFi, Bluetooth, GPS, NFC i modemu LTE.