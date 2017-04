HTC U - kolejne zdjęcia

W ostatnim czasie mieliśmy okazję przeczytać sporo informacji na temat nadchodzącego flagowca HTC. Niebawem powinna mieć miejsce jego oficjalna zapowiedź jednak do tego czasu musimy posiłkować się plotkami. Tym razem evleaks przesłał do sieci pierwsze zdjęcie HTC U, który znany jest pod nazwą kodową Ocean.



Sprzęt pod względem designu mocno przypomina inny produkt z tej rodziny, czyli U Ultra. To wszystko za sprawą panelu przedniego i tylnego, które wykonane są ze szkła. Smartfon ma wyróżniać się specjalną ramką, która będzie wykrywała nasz dotyk. Technologia ta nazywa się Edge Sense i pozwoli zarówno na aktywację smartfona, jak i przewijanie aplikacji za pomocą ramki. Do tego mamy na pokładzie HTC U zestaw mikrofonów, które pozwolą nam na uchwycenie dźwięku lepszej jakości. Aparat cyfrowy będzie oferował tryb HDR+, który pozwoli na podgląd obrazu z zastosowanym szerokim zakresem tonalnym przed zrobieniem zdjęcia. Pod maską ma być zamontowany Snapdragon 835, 4 GB pamięci RAM, 64 GB na dane oraz aparat cyfrowy 12 MPix z tyłu i 16 MPix na froncie.



Smartfon będzie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Android Nougat z nakładką Sense 9. Jego cena i data premiery nie są jeszcze znane.