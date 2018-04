HP ZBook – nowa linia mobilnych stacji roboczych

Firma HP Inc. przedstawiła szereg nowych, mobilnych stacji roboczych HP ZBook piątej generacji zaprojektowanych z myślą o specjalistach, kadrze kierowniczej i studentach, którzy poszukują dużej mocy obliczeniowej i wysokiego komfortu pracy. Nowa linia oferuje nowoczesne wzornictwo, narzędzia do współpracy oraz efektywne zabezpieczenia, które wspomagają proces twórczy.

„Dzisiejsi użytkownicy mobilni szukają produktów o wyjątkowej wydajności i wzornictwie, wyposażonych w skuteczne zabezpieczenia i praktyczne narzędzia do współpracy, które pozwalają tworzyć w każdym miejscu i o dowolnej porze, bez ograniczeń – powiedziała Gwen Coble, dyrektor, Workstations, Thin Clients, Retail Solutions and Immersive Computing, EMEA, HP Inc. – Czy chodzi o przełomowy design komputera konwertowanego, najpotężniejszą na świecie mobilną stację roboczą, czy też najbezpieczniejsze na świecie mobilne stacje robocze, HP dostarcza produkty, których pożądają zarówno pracownicy kreatywni, jak i techniczni”.

Przemyślane i ekscytujące innowacje

Dzięki ciągłemu monitorowaniu trendów rynkowych i preferencji klientów firma HP rozumie, że dzisiejsi pracownicy mobilni otaczają się produktami, które nie tylko umożliwiają proces kreatywny, ale przenoszą go na wyższy poziom. Stacje HP ZBook oferują przyszłościowy design i wszechstronność, precyzyjną obsługę pisania odręcznego, najjaśniejsze ekrany, dostęp do wnętrza bez użycia narzędzi oraz atrakcyjne wykończenie. W stacjach HP ZBook nowej generacji zastosowano materiały wzmacniające wytrzymałość oraz obniżające wagę, a także zoptymalizowane ekrany z wąskim obramowaniem, które zapewniają większy obraz w mniejszej obudowie.

Współcześni użytkownicy stacji roboczej wymagają większej wydajności, która usprawnia przepływ pracy. W miarę, jak zacierają się granice między tradycyjnymi miejscami pracy, coraz ważniejsze staje się bezpieczeństwo. W ciągu ostatnich 24 miesięcy włamano się do laptopów niemal 70 proc. organizacji4, co podkreśla potrzebę niezawodnych zabezpieczeń, które zapewniałyby ciągłą ochronę i odporność na ataki. Właśnie dlatego firma HP projektuje swoje urządzenia HP ZBook tak, aby były najbezpieczniejszymi na świecie i najłatwiejszymi w zarządzaniu mobilnymi stacjami roboczymi5.

Jednocześnie w miarę, jak zwiększa się znaczenie pracy zespołowej, rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne narzędzia. W centrum tej zmiany jest użytkownik mobilny, ponieważ laptopy i mobilne stacje robocze są najczęściej używanymi urządzeniami podczas spotkań. Stacje HP ZBook ułatwiają komunikację dzięki skierowanemu na zewnątrz mikrofonowi oraz klawiaturze HP Premium Collaboration Keyboard. Oferują też jeszcze bogatszy dźwięk, niż urządzenia poprzedniej generacji dzięki większym i donośniejszym głośnikom.

Mobilne stacje dla specjalistów

HP ZBook Studio x360 G5 to najpotężniejszy na świecie komputer konwertowalny1. Oferuje użytkownikom wydajność niezbędną do korzystania z wielu aplikacji z dużą szybkością i krótkim czasem reakcji. Karty graficzne NVIDIA® i procesory Intel® Xeon® pozwalają edytować bez opóźnień obrazy wysokiej rozdzielczości. Innowacyjny, 360-stopniowy zawias HP zapewnia komfort laptopa oraz wygodę tabletu. Ekran HP DreamColor – najjaśniejszy na świecie laptopowy ekran 4K2 – oferuje precyzyjną obsługę pisania odręcznego z 4096 poziomami czułości na nacisk.

Nowa generacja HP ZBook Studio G5 to unikatowa kombinacja designu i wydajności stworzona z myślą o kreatywnych specjalistach. Użytkownicy mogą ożywić swoje pomysły na najjaśniejszym na świecie laptopowym ekranie 4K2. Ekran HP DreamColor z powłoką przeciwodblaskową zapewnia 100-procentowe pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB, ma 600 nitów jasności, jest o 20 proc. jaśniejszy od 15-calowego ekranu Retina w Apple MacBook Pro i 50 proc. jaśniejszy od ekranu Dell XPS UltraSharp 4K6. HP ZBook Studio obsługuje nawet 6 TB7 pamięci masowej, certyfikowaną grafikę NVIDIA® Quadro® i ultraszybkie, 6-rdzeniowe procesory Intel® Xeon®, oferując wydajność przetwarzania o 35 proc. wyższą niż Apple MacBook Pro8.

Pod koniec minionego roku firma HP zapowiedziała HP ZBook x2, najpotężniejszy na świecie komputer z odłączanym ekranem, zapewniający niezwykłą wydajność i wszechstronność użytkownikom Adobe Creative Cloud. Produkt ten obecnie obsługuje czterordzeniowe procesory Intel 8. generacji, które zapewniają wydajność graficzną wyższą o 73 proc. w porównaniu z Surface Pro9.

Stacje HP ZBook stworzone z myślą o wymagającej pracy

HP ZBook17 G5 zapewnia wydajność komputera stacjonarnego w połączeniu ze swobodą laptopa. Użytkownicy docenią wysoką wydajność podczas edytowania treści, zarządzania danymi i projektowania w rzeczywistości wirtualnej. HP ZBook 17 G5, najpotężniejsza na świecie mobilna stacja robocza3, ma o 50 proc. więcej rdzeni niż urządzenia poprzedniej generacji, nawet 10 TB pamięci masowej7, 64 GB pamięci RAM, grafikę NVIDIA® Quadro® P5200 oraz o 20 proc. lepsze odprowadzanie ciepła w porównaniu z poprzednią generacją. Dzięki 50 milionom różnych konfiguracji stację HP ZBook 17 G5 można dostosować do każdych wymagań i zmodernizować w kilka sekund bez użycia narzędzi.

HP ZBook 15 G5, najlepiej sprzedająca się mobilna stacja robocza na świecie10, zapewnia wyjątkową wydajność w połączeniu z najlepszymi w branży zabezpieczeniami i sprawdza się doskonale w renderingu, procesach inżynierskich oraz symulacjach. Dzięki charakterystyczne termicznej lepszej o 30 proc. od urządzeń poprzedniej generacji stacja nie przegrzewa się, przetwarzając dane z maksymalną wydajnością. Użytkownicy mogą ożywić swoje projekty w miliardach barw na 600-nitowym ekranie HP DreamColor o rozdzielczości 4K11. Mogą też pracować produktywniej dzięki nawet trzem dyskom o łącznej pojemności 6 TB oraz lokalnej pamięci PCIe TLC o pojemności sięgającej 4 TB7. Stacja została zaprojektowana z myślą o przyszłości, a beznarzędziowy dostęp ułatwia jej modernizację. W 2016 r. NASA zakupiła 1200 mobilnych stacji roboczych HP ZBook 15 do użytku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tworzenia oprogramowania na ziemi i wsparcia lotów.

HP ZBook 15v G5 to mocny laptop kierowany do studentów inżynierii oraz małych i średnich firm, oferujący szybkie procesory i certyfikowaną, wydajną grafikę w niskiej cenie. Model ten cechuje się szybką pracą dzięki 6-rdzeniowym procesorom Intel® Xeon®12 oraz 32 GB pamięci, nawet kiedy wykonuje wiele aplikacji jednocześnie. Użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do dużych plików 4K za sprawą nawet 4 TB szybkiej pamięci masowej7 oraz pracować ze skomplikowanymi modelami 2D i 3D ze wsparciem certyfikowanej karty graficznej NVIDIA® Quadro®. HP ZBook 15 zoptymalizowano pod kątem stabilności i wysokiej wydajności w profesjonalnych aplikacjach czołowych dostawców oprogramowania, takich jak Autodesk, Revit i SOLIDWORKS. Ten model jest wyposażony w nawet 2 TB lokalnej pamięci PCIe TLC.

Monitor dla wizjonerskich twórców

Monitor HP DreamColor Z27x G2 Studio Display, cechujący się wiernością barw i szeroką gamą kolorów, jest wyposażony w doskonały panel IPS oraz narzędzia do zarządzania przepływem pracy z przełomową technologią HP DreamColor. Ten monitor o przekątnej 27 cali wykorzystuje zintegrowany, wysuwany czujnik, który kalibruje kolory na żądanie lub według harmonogramu. Firma HP współpracowała z czołowymi specjalistami od efektów specjalnych, aby stworzyć rozwiązania optymalizujące proces projektowy, w tym znaczniki ekranowe, zdalne zarządzanie oraz pierwsze na świecie zintegrowane rozwiązanie KVM bazujące na klawiaturze13, które ułatwia przełączanie się między urządzeniami. Użytkownicy docenią szeroką gamę żywych i dokładnych kolorów, pokrywającą 99 proc. przestrzeni barw DCI P3 i 98 proc. Adobe RGB, a także współczynnik kontrastu wynoszący 1500:1. Nowy monitor HP Z27x dołącza do modelu HP Z31x DreamColor Studio Display, tworząc rodzinę najbardziej zaawansowanych monitorów do zastosowań wymagających precyzyjnego odwzorowania barw14.

Ceny i dostępność

• Stacja HP ZBook Studio x360 ma być dostępna w regionie EMEA w maju w cenie od 5250 PLN

• Stacja HP ZBook Studio ma być dostępna w regionie EMEA w maju w cenie od 4599 PLN

• Stacja HP ZBook 17 ma być dostępna w regionie EMEA w maju w cenie od 4999 PLN

• Stacja HP ZBook 15 ma być dostępna w regionie EMEA w maju w cenie od 4799 PLN

• Stacja HP ZBook 15v ma być dostępna w regionie EMEA w maju w cenie od 3499 PLN

• Monitor HP DreamColor Z27x G2 Display ma być dostępny w regionie EMEA w maju w cenie od 8990PLN