HP zaprasza na Poznań Game Arena 2017

Strefa OMEN by HP to obowiązkowy przystanek dla każdego uczestnika tegorocznej edycji Poznań Game Arena. Targi, które co roku przyciągają do stolicy Wielkopolski tysiące fanów gier komputerowych i wideo odbędą się w dniach 6-8 października br. Chętni gamingowych wrażeń będą mogli na własnej skórze przekonać się jakie możliwości dają najnowsze 15 i 17-calowe notebooki HP OMEN, akceleratory do laptopów, monitory dla profesjonalnych graczy, czy akcesoria zapewniające przewagę na polu bitwy.

Poznań Game Arena to idealne miejsce na pokazanie wszystkim pasjonatom gier naszych najnowszych rozwiązań, które we wrześniu trafiły na polski rynek. Każdy, kto odwiedzi stoisko HP będzie miał okazję poznać prawdziwą moc nowych komputerów stacjonarnych oraz przenośnych OMEN by HP, które są wstanie zadowolić nawet najbardziej wymagających graczy. Zależy nam, żeby to właśnie oni mogli bliżej poznać nowe produkty, ocenić ich możliwości i przetestować w boju. Zapraszamy też do udziału w turnieju CS:GO, który przez cały czas trwania targów będzie rozgrywany na naszym stoisku. O atrakcyjne nagrody może powalczyć każdy, niezależnie od umiejętności. Miło nam przypomnieć, że na PGA odbędzie się wielki finał Pucharu Polski Cybersport w League of Legends, którego jesteśmy partnerem – mówi Luiza Dzienkiewicz-Kobus, PS Marketing Manager, HP Inc Polska.

Dla wszystkich, którzy odwiedzą stoisko HP na PGA 2017 zaplanowano liczne atrakcje, od konkursów, po turnieje ze świetnymi nagrodami. Główne zawody w Counter Strike: Global Offensive potrwają aż 3 dni. Piątkowe i sobotnie zmagania doprowadzą do wielkiego finału, który odbędzie się w niedzielę 8 października.

HP jako oficjalny partner Pucharu Polski Cybersport w League of Legends, organizowanego przez ESL, zaprasza również do oglądania i dopingowania drużyn rywalizujących o 25 000 złotych. Triumfator turnieju w LoL-a w Polsce dzięki HP będzie miał szansę wystąpić w turnieju OMEN by HP League of Legends Combat, który odbędzie się 19-22 października br. podczas imprezy For Gamers w czeskiej Pradze.

Najprawdziwsze gamingowe emocje na stoisku HP wyzwalać będą Blady Kris i PeJot. Ponadto obecność w strefie OMEN by HP to też gwarancja spotkania znanych YouTuberów.